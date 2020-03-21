Козак Гаврилюк - таксист: всплыл новый интересный факт (видео)

Гончаренко помог казаку Гаврилюку стать таксистом (коллаж: РБК-Украина)

Алексей Гончаренко помог Михаилу Гаврилюку получить работу в службе такси

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко помог "козаку Гаврилюку" устроиться на работу таксистом. Экс-нардеп Михаил Гаврилюк, более известный как "козак Гаврилюк", подрабатывает в Киеве таксистом. Теперь он также стал сотрудником столичной службы такси "Бонд", которая принадлежит семье Гончаренко.

Алексей Гончаренко рассказал, как он помог Михаилу Гаврилюку получить работу таксистом в службе такси, которая принадлежит его семье. Об этом он рассказал в интервью ISLND TV.

"Я услышал и увидел, что он работает таксистом. Ну это человек, который сидел недалеко от меня, я с ним общался в Верховной Раде. Я ему позвонил и говорю: "Я, пожалуйста, не хочешь ли ты работать еще и на этом такси". То есть он пришел после того, как эта история стала медийной. Он говорит: "давай, конечно, мне интересно", - рассказал Гончаренко.

После того, как журналист узнал о предложении Гончаренко, между ним и нардепом завязался конфликт о правомерности нанимать в "свой" бизнес людей, находясь на должности депутата.

Стоит напомнить, что бывший народный депутат и участник Революции Достоинства Михаил Гаврилюк рассказал, почему решился на такую радикальную смену профессии, а также рассекретил свои доходы на должности "извозчика".