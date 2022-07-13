Куди знаходиться Олег Винник і як допомагає армії: адвокат співака розкрила подробиці

Олег Винник зараз лікується за кордоном, де проживає офіційно вже багато років. Артист при цьому продовжує надавати допомогу українським військовим через свій благодійний фонд "Вовчиця", розповіла адвокат співака.

Винник від самого початку повномасштабного вторгнення РФ чітко і публічно висловив громадянську позицію, різко засудив жорстоку агресію Кремля, а сам цинічний напад сприйняв дуже болісно.

Проблеми зі здоров'ям у зірки почалися ще до великої війни, й у зв'язку з цим артист навіть був змушений скасувати ряд концертів в листопаді минулого року.

Так, співакові довелося за кордоном звернутися до фахівців, і зараз лікування триває, оскільки з'ясувалося, що "були загострені моменти".

Олег нині проживає в столиці Німеччини Берліні (за кордоном він легально проживає понад 20 років), і звідти допомагає захисникам України.

Олег Винник за кордоном займається купівлею автомобілів для ЗСУ (фото: tsn.ua)

Через БФ "Вовчиця" артист відправляє автомобілі для військових на фронті, а пошуком машин та їх купівлею займається особисто, відстежує весь процес їх доставки на всіх етапах.

Олег Винник через свій БФ купує для бійців ЗСУ автомобілі (фото: tsn.ua)

Про свою волонтерську діяльність виконавець вирішив "не сурмити" і вважав за краще не розкривати діяльність, хоча багато шанувальників Винника через його "зникнення" з медійного простору і рідкісні публікації в мережі стали всерйоз переживати за артиста.