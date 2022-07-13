Куда находится Олег Винник и как помогает армии: адвокат певца раскрыла подробности

Олег Винник сейчас лечится за границей, где проживает официально уже много лет. Артист при этом продолжает оказывать помощь украинским военным через свой благотворительный фонд "Волчица", рассказала адвокат певца.

Винник с самого начала полномасштабного вторжения РФ четко и публично выразил гражданскую позицию, резко осудил жестокую агрессию Кремля, а само циничное нападение воспринял очень болезненно.

Проблемы со здоровьем у звезды начались еще до большой войны, и в связи с этим артист даже был вынужден отменить ряд концертов в ноябре прошлого года.

Так, певцу пришлось за границей обратиться к специалистам, и сейчас лечение продолжается, так как выяснилось, что "были обостренные моменты".

Олег в настоящее время проживает в столице Германии Берлине (за рубежом он легально проживает более 20 лет), и оттуда помогает защитникам Украины.

Олег Винник за границей занимается покупкой автомобилей для ВСУ (фото: tsn.ua)

Через БФ "Волчица" артист отправляет автомобили для военных на фронте, а поиском машин и их покупкой занимается лично, отслеживает весь процесс их доставки на всех этапах.

Олег Винник через свой БФ покупает для бойцов ВСУ автомобили (фото: tsn.ua)

О своей волонтерской деятельности исполнитель решил "не трубить" и предпочел не распространяться о деятельности, хотя многие поклонники Винника из-за его "пропажи" с медийного пространства и редких публикаций в сети стали всерьез переживать за артиста.