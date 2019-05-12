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Кузьмі Скрябіну встановлять новий пам'ятник: всі подробиці (фото)

STYLERПерсони    12.05.2019 - 13:56
Кузьмі Скрябіну встановлять новий пам'ятник: всі подробиці (фото)
Кузьмі Скрябіну поставлять пам'ятник під Києвом – фото (колаж РБК-Україна)

Кузьмі Скрябіну встановлять новий пам'ятник в серпні цього року

Кузьма Скрябін народився 17 серпня 1968 року. В цей день, але вже в поточному році під Києвом на межі сіл Святопетровське і Софіївська Борщагівка йому встановлять пам'ятник. Про це повідомив депутат Києво-Святошинської районної ради Олександр Тигов у своєму профілі у Facebook.

Як наголошується, скульптор Борис Данилюк кілька разів переробляв пам'ятник.

"Друзі, Ви можете зробити порівняння та проводити певні асоціації між першою скульптурою і теперішньою скульптурою Кузьмі Скрябіну. Ми змінили вираз обличчя й перевдягли. Нагадую, пам'ятник будемо відкривати 17 серпня на кордоні с. Святопетровське і Софіївська Борщагівка!" — зазначив Тигов.

Деякі вважають, що, не дивлячись на великий внесок сил, часу і коштів, пам'ятник не схожий на Кузьму:

  • Санич, ви вже витратили стільки сил, часу і грошей на цей пам'ятник... Насмілюся в черговий раз висловити свою думку - Кузьма не схожий. Вибачте за прямоту.
  • Хм. Нууу, з цим фото, справді, схожість є. Найголовніше, щоб мамі Кузьми сподобалося, краще її ніхто не може оцінити роботу скульптора.
 

Кузьмі Скрябіну поставлять пам'ятник під Києвом – фото (facebook.com/Александр Тигов)

Слід нагадати, що знаменитий український співак Кузьма Скрябін загинув вранці 2 лютого, близько 8:20. Трагедія сталася в Криворізькому районі Дніпропетровської області, біля села Лозуватка. Позашляховик Кузьми Скрябіна Toyota Sequoia врізався у вантажівку, який перевозив молоко.

Нагадаємо, що раніше діти зворушливо виконали пісню за віршами Шевченка.

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