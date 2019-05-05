Леся Нікітюк звинуватила Осадчу в розставанні з нареченим: що сталося

Леся Нікітюк розповіла про розставання з нареченим – інтерв'ю (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк розповіла, чому не вийшла заміж за свого коханого

Леся Нікітюк розповіла про розставання з нареченим, з яким планувала весілля. Українська телеведуча звинуватила Катю Осадчу у розставанні з хлопцем, так як саме через скандальну журналістку вона не вийшла заміж. Про це вона заявила в інтерв'ю ведучій "Світського життя".

"Твоє інтерв'ю, Катя, ти скандальна ведуча, ти зіпсувала мені особисте життя. Я зарікаюсь, я зарікаюся: ніколи не буду ляпати. На мені дві шпильки – все, мовчу. Щоб не зурочити", – сказала Леся Нікітюк.

На питання про те, чому Никитюк розлучилася зі своїм бойфрендом, дівчина відповіла багатозначно.

"Я діамант, він діамант, розумієш? Наші ограновування поки ще точаться", – додала вона.

Осадча сказала, що остаточного розриву немає, на що Нікітюк відповіла: "я не скажу, нехай це буде інтрига".

Крім того, українська телеведуча зізналася, що однією з основних причин важких відносин з чоловіками є її публічність.

"Публічність завжди буде однією з причин важких відносин з чоловіками. Чому? Тому що особливо коли ти йдеш, десь відпочиваєш, люди, скажімо так, які навколо тебе, можуть налетіти з телефоном. Розумієш? Коли там вже летять стріли амура і тут значить налітають "давайте сфоткаемся". Тому до цього звикнути насправді, звичайно, звичайній людині, дуже-дуже складно, але це не основна причина", - розповіла телеведуча.

Ведуча зазначила, що можливою причиною розриву стали ревнощі під час участі Нікітюк у "Танцях з зірками". Телеведуча на цей рахунок пожартувала: "так, я погано танцювала, і він від мене пішов!".

Знаменитість зазначила, що заміж все ж хоче.

"Готова їздити на покази весільних суконь по 10, по 20 разів на рік", - додала ведуча.

Леся Нікітюк розповіла про розставання з нареченим – інтерв'ю (відео: youtube.com/Світське життя)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розповіла про розставання з нареченим у лютому 2019 року.

Раніше Леся Нікітюк заінтригувала прихильників заявою про коханця.