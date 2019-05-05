Леся Никитюк обвинила Осадчую в расставании с женихом: что произошло

Леся Никитюк рассказала о расставании с женихом – интервью (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк рассказала, почему не вышла замуж за своего возлюбленного

Леся Никитюк рассказала о расставании с женихом, с которым планировала свадьбу. Украинская телеведущая обвинила Катю Осадчую в расставании с молодым человеком, так как именно из-за скандальной журналистки она не вышла замуж. Об этом она заявила в интервью ведущей "Светской жизни".

"Твое интервью, Катя, ты скандальная ведущая, ты испортила мне личную жизнь. Я зарекаюсь, я зарекаюсь: никогда не буду ляпать. На мне две шпильки – все, молчу. Чтобы не изурочить", – сказала Леся Никитюк.

На вопрос о том, почему Никитюк рассталась со своим бойфрендом, девушка ответила многозначно.

"Я бриллиант, он бриллиант, понимаешь? Наши огранки пока еще обтачиваются", – добавила она.

Осадчая сказала, что окончательного разрыва нет, на что Никитюк ответила: "я не скажу, пусть это будет интрига".

Кроме того, украинская телеведущая призналась, что одной из основных причин тяжелых отношений с мужчинами является ее публичность.

"Публичность всегда будет одной из причин тяжелых отношений с мужчинами. Почему? Потому что особенно когда ты идешь, где-то отдыхаешь, люди, скажем так, которые вокруг тебя, могут налететь с телефоном. Понимаешь? Когда ты там уже стрелы амура летят и тут значит налетают "давайте сфоткаемся". Поэтому к этому привыкнуть на самом деле, конечно, обычному человеку, очень-очень сложно, но это не основная причина", – рассказала телеведущая.

Ведущая отметила, что возможной причиной разрыва стала ревность во время участия Никитюк в "Танцах со звездами". Телеведущая на этот счет отшутилась: "да, я плохо танцевала, и он от меня ушел!".

Знаменитость отметила, что замуж все же хочет.

"Готова ездить на показы свадебных платьев по 10, по 20 раз в год", - добавила ведущая.

Леся Никитюк рассказала о расставании с женихом – интервью (видео: youtube.com/Светская жизнь)

Напомним, что Леся Никитюк рассказала о расставании с женихом в феврале 2019 года.

Ранее Леся Никитюк заинтриговала поклонников заявлением о любовнике.