Леся Нікітюк у зимовому аутфіті за 79 000 грн засвітилася в несподіваній компанії (фото)

Ведуча одягла стильний горнолижний комбінезон з принтом pied-de-poule (гусяча лапка) від люксового голландського бренду Goldbergh вартістю 899 євро (приблизно 28 480 грн.) і трендові в цьому сезоні мунбути від Christian Dior, ціна яких становить приблизно 50 800 грн.

Леся Нікітюк показала "компанію" для зимових розваг (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся грається на снігу зі своїм хвостатим улюбленцем Рафіком і позує в компанії сніговика з носом-морквиною і пластиком відром замість капелюха.

Скріншот (goldbergh.com)

Скріншот (dior.com)

Шанувальники ведучої звернули увагу на її макіяж і стали цікавитися брендом помади – стійкий матовий фініш і трендовий шоколадний відтінок прийшовся їм до смаку. Вони також застерегли Лесю від необачних вчинків і заявили, що їй не варто сидіти на снігу, а краще поберегтися.