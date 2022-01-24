RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Леся Нікітюк у зимовому аутфіті за 79 000 грн засвітилася в несподіваній компанії (фото)

Автор: Styler

Леся Нікітюк, на відміну від зіркових колег, не полетіла в зимову відпустку на екзотичні курорти і острови, а залишилася в Україні. Ведуча освоїла новий напрямок - побувала в Карпатах і відпочила на курорті Яблуниця, серед Карпатських гір і соснового лісу, з видом на Говерлу і Петрос. Після продуктивного вікенду телезірка вирушила додому до рідного Хмельницького.

На свіжих фото Леся показала, як грається на снігу в стильному зимовому луці з любимчиком Рафіком і відпочиває в несподіваній "компанії".

Ведуча одягла стильний горнолижний комбінезон з принтом pied-de-poule (гусяча лапка) від люксового голландського бренду Goldbergh вартістю 899 євро (приблизно 28 480 грн.) і трендові в цьому сезоні мунбути від Christian Dior, ціна яких становить приблизно 50 800 грн.

Леся Нікітюк показала "компанію" для зимових розваг (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся грається на снігу зі своїм хвостатим улюбленцем Рафіком і позує в компанії сніговика з носом-морквиною і пластиком відром замість капелюха.

Скріншот (goldbergh.com)

Скріншот (dior.com)

Шанувальники ведучої звернули увагу на її макіяж і стали цікавитися брендом помади – стійкий матовий фініш і трендовий шоколадний відтінок прийшовся їм до смаку. Вони також застерегли Лесю від необачних вчинків і заявили, що їй не варто сидіти на снігу, а краще поберегтися.

  • Леся, пледик треба стелити
  • На снігу? Ну-ну
  • Холодно, не сиди на холодному снігу
  • Як завжди креативна
  • Хто сніговика ліпив?
  • Біленький дружок
  • Леся, класний сніговик
  • Сніговик - вогонь

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла, на що проміняла відпочинок на екзотичних курортах зимою.

До слова, Леся познайомила шанувальників з братом і заявила, що шукає йому гідну наречену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк