Леся Никитюк в зимнем аутфите за 79 000 грн засветилась в неожиданной компании (фото)

Ведущая надела стильный горнолжный комбинезон с принтом pied-de-poule(гусиная лапка) от люксового голландского бренда Goldbergh стоимостью 899 евро (примерно 28 480 грн.) и трендовые в этом сезоне мунбуты от Christian Dior, цена которых составляет примерно 50 800 грн.

Леся Никитюк показала "компанию" для зимних развлечений (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся резвится на снегу со своим хвостатым любимчиком Рафиком и позирует в компании снеговика с носом-морковков и пластиком ведром вместо шапки.

Скриншот (goldbergh.com)

Скриншот (dior.com)

Поклонники ведущей обратили внимане на ее макияж и стали интересоваться брендом помады – стойкий матовый финиш и трендовй шоколадный оттенок пришелся им по вкусу. Они также предостерегли Лесю от отпрометчивых поступков и заявили,что ей не стоит сидеть на снегу, а лучше поберечь здорове.