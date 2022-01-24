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Леся Никитюк в зимнем аутфите за 79 000 грн засветилась в неожиданной компании (фото)

Автор: Styler

Леся Никитюк, в отличие от звездных коллег, не полетала в зимний отпуск на экзотические курорты и острова, а предпочла остаться в Украине. Ведущая освоила новое направление – побывала в Карпатах и отдохула на курорте Ябуница, среди Карпатских гор и соснового леса, с видом на Говерлу и Петрос. После продктивного викенда телезвезда отправилась домой в родной Хмельницкий.

На свежих фото Леся показала, как резвится на снегу в стильном зимнем луке с любимичиком Рафиком и отдыхает в неожиданной "компании".

Ведущая надела стильный горнолжный комбинезон с принтом pied-de-poule(гусиная лапка) от люксового голландского бренда Goldbergh стоимостью 899 евро (примерно 28 480 грн.) и трендовые в этом сезоне мунбуты от Christian Dior, цена которых составляет примерно 50 800 грн.

Леся Никитюк показала "компанию" для зимних развлечений (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся резвится на снегу со своим хвостатым любимчиком Рафиком и позирует в компании снеговика с носом-морковков и пластиком ведром вместо шапки.

Скриншот (goldbergh.com)

Скриншот (dior.com)

Поклонники ведущей обратили внимане на ее макияж и стали интересоваться брендом помады – стойкий матовый финиш и трендовй шоколадный оттенок пришелся им по вкусу. Они также предостерегли Лесю от отпрометчивых поступков и заявили,что ей не стоит сидеть на снегу, а лучше поберечь здорове.

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Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала, на что променяла отдых на экзотических курортах зимой.

К слову, Леся познакомила поклонников с братом и заявила, что ищет ему достойную невесту.

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Леся Никитюк