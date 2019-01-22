Світлана Лобода в синцях і подряпинах: що сталося з зіркою

Світлана Лобода налякала шанувальників
Популярна співачка Світлана Лобода, яку нещодавно розкритикували за кричущий наряд, показала фото, на яких вона вся в синцях і порізах. За словами артистки, ці травми вона отримала під час концерту в московському "Крокус Сіті Холі".
"Прокинулася, подивилася на себе в дзеркало... Ось і закінчився наш триденний марафон", - написала Лобода в Instagram.
Світлана Лобода після концерту (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачів мережі спочатку налякав зовнішній вигляд співачки.
"Нічого собі", - написала одна підписниця.
"Бідняжка, бережіть себе", - додала інша.
"Відпочивайте, ви це заслужили", - зазначила третя.
Але потім вони заспокоїлися і почали писати захоплені коментарі.
"Якщо і робити щось, то - на знос, до останньої краплі крові", - підкреслив ще один шанувальник зірки.
Світлана Лобода в "Крокус Сіті Холі" (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Раніше ми писали про те, що Лобода шокувала публіку голим нарядом. При чому, фанати рознесли артистку не тільки через непристойний костюм, але і через погане виконання пісень.
Нагадаємо, що Лобода, яка останнім часом регулярно виступає в Росії і отримує там різні премії, днями знайшла там роботу на ТБ - українська артистка увійшла до складу журі російської версії проекту "Голос. Діти".
Відео: РБК-Україна