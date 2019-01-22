Світлана Лобода в синцях і подряпинах: що сталося з зіркою

Колаж РБК-Україна

Світлана Лобода налякала шанувальників

Популярна співачка Світлана Лобода, яку нещодавно розкритикували за кричущий наряд, показала фото, на яких вона вся в синцях і порізах. За словами артистки, ці травми вона отримала під час концерту в московському "Крокус Сіті Холі".

"Прокинулася, подивилася на себе в дзеркало... Ось і закінчився наш триденний марафон", - написала Лобода в Instagram.

Світлана Лобода після концерту (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачів мережі спочатку налякав зовнішній вигляд співачки.

"Нічого собі", - написала одна підписниця.

"Бідняжка, бережіть себе", - додала інша.

"Відпочивайте, ви це заслужили", - зазначила третя.

Але потім вони заспокоїлися і почали писати захоплені коментарі.

"Якщо і робити щось, то - на знос, до останньої краплі крові", - підкреслив ще один шанувальник зірки.

Світлана Лобода в "Крокус Сіті Холі" (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше ми писали про те, що Лобода шокувала публіку голим нарядом. При чому, фанати рознесли артистку не тільки через непристойний костюм, але і через погане виконання пісень.

Нагадаємо, що Лобода, яка останнім часом регулярно виступає в Росії і отримує там різні премії, днями знайшла там роботу на ТБ - українська артистка увійшла до складу журі російської версії проекту "Голос. Діти".

Відео: РБК-Україна