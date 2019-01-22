Светлана Лобода в синяках и ссадинах: что случилось со звездой

Коллаж РБК-Украина

Светлана Лобода напугала поклонников

Популярная певица Светлана Лобода, которую недавно раскритиковали за кричащий наряд, показала фото, на которых она вся в синяках и ссадинах. По словам артистки, эти травмы она получила во время концерта в московском "Крокус Сити Холле".

"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало... Вот и закончился наш трехдневный марафон", - написала Лобода в Instagram.

Светлана Лобода после концерта (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователей сети сначала напугал внешний вид певицы.

"Ни ничего себе", - написала одна подписчица.

"Бедняжка, берегите себя", - добавила другая.

"Отдыхайте, вы это заслужили", - отметила третья.

Но потом они успокоились и начали писать восхищенные комментарии.

"Если и делать что-то, то - на износ, до последней капли крови", - подчеркнул еще один поклонник звезды.

Светлана Лобода в "Крокус Сити Холле" (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ранее мы писали о том, что Лобода шокировала публику голым нарядом. При чем, фанаты разнесли артистку не только из-за непристойного костюма, но и из-за плохого исполнения песен.

Напомним, что Лобода, которая в последнее время регулярно выступает в России и получает там различные премии, на днях нашла там работу на ТВ - украинская артистка вошла в состав жюри российской версии проекта "Голос. Дети".

Видео: РБК-Украина