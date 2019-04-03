Лобода заплатила за свій головний хіт шокуючу суму: скільки саме

Стало відомо за скільки Лобода купила хіт Твои глаза (колаж: РБК-Україна)

Світлана Лобода зійшла на вершину чартів завдяки цьому хіту

Світлана Лобода заплатила за свій хіт "Твои глаза", що набрав більше 133 млн переглядів і приніс виконавиці чималі гонорари, шокуючу суму. При чому дивує вона не своєю надзвичайністю, а тим, що автор продав співачці хіт за смішні тисячу доларів. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, після концерту у 2012 році в тоді ще мирному Донецьку до співачки прорвався поет і композитор-самоук Ігор Майський. При чому за доступ до зірки Майському довелося поборотися: в гримерку його не пустили суворі сек'юріті, тоді відважний композитор підстеріг Лободу під готелем, коли вона поверталася з концерту.

"Зачекайте! - відчайдушно крикнув Майський. - Я написав для вас хіт!"

Після цього композитор відправив Світлані Лободі десяток композицій, написаних "на коліні" в комірчині фітнес-клубу. Своєї студії у хлопця немає, як втім і музичної освіти. У школі Ігор захопився гітарою, навчався на піснях "Сектора Газу".

Лобода купила хіт Твои глаза за незначну суму (Світлана Лобода та Ігор Майський, фото: соцмережі)

Загальну суму угоди Майський розкривати не став, але повідомив, що головний хіт співачки їй обійшовся в тисячу доларів. Світлана Лобода відкладала пісню до кращих часів і випустила її тільки у 2016 році.

"Цей трек досі найпопулярніший у Лободи. А адже насправді в ньому співається про мої очі. Одного разу, розглядаючи мою фотографію, де я стою в шапці в центрі Донецька, хтось сказав, що найголовніше в знімках - очі! Це відклалося в підсвідомості, і пісню я накидав всього за один вечір", - говорить Майський.

Лобода купила хіт Твои глаза за незначну суму (скрін: YouTube/LOBODA)

До речі, нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.

Нагадаємо, нещодавно Лобода злила в мережу невдале фото, яке шокувало користувачів виглядом співачки. Дивний ракурс робить її зовнішність безглуздою, а усмішка виглядає невдало через збільшені губи. Зазначимо, що любов Лободи до пластики досить часто обговорюється в мережі.