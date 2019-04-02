Одні понти: Лободу відчитали за гордовиту поведінку

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лободі порадили "спуститися на землю"

Світлана Лобода вже встигла "прославитися" своїм зневажливим ставленням до фанатів. Шанувальники все частіше помічають, що виконавиця стала зарозумілою і неприємною. І цей раз не став винятком. Так, опублікувавши відео зі своїх виступів у соцмережі Instagram, на неї обрушився потік не самих приємних коментарів.

Відзначимо, що сам відеоролик справив враження на прихильників, однак ті, хто був на останньому концерті співачки, засмучені. Вони стверджують, що виконавиця зневажливо поставилася до своїх фанатів та запізнилася на дві години.

Деякі підписники також зазначили, що Лобода копіює відому американську співачку:

"Згодна з тими хто пише, що треба бути простіше... Останнім часом взагалі зловила зірку... Але життя така штука, що сьогодні ти на коні, а завтра... Спускайся на землю..."

"Закос під Beyonce";

"Судячи по коментарям, концерти проходять не дуже...";

Негарно так спізнюватися й навіть ні слова вибачень, я перший раз була на Вашому концерті і дуже розчарувалася";

"Все було б супер, якби Ви на 2 години не спізнилися! Це було сумно";

Лобода нарвалася на жорстоку критику через надмірно відверте фото. Шанувальники порівняли співачку з порноактрисою.

До речі, Лобода злила у мережу невдале фото, яке шокувало користувачів виглядом співачки. Дивний ракурс робить її зовнішність безглуздою, а усмішка виглядає дивно через збільшені губи. Зазначимо, що любов Лободи до пластики досить часто обговорюється у мережі.