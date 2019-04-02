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Одни понты: Лободу отчитали за надменное поведение

STYLERПерсоны    02.04.2019 - 14:29
Одни понты: Лободу отчитали за надменное поведение
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лободе посоветовали "спуститься на землю"

Светлана Лобода уже успела "прославиться" своим неуважительным отношением к фанатам. Поклонники все чаще подмечают, что исполнительница стала высокомерной и неприятной. И этот раз не стал исключением. Так, опубликовав видео со своих выступлений в соцсети Instagram, на нее обрушился поток не самых лестных комментариев.

Отметим, что сам видеоролик произвел впечатление на поклонников, однако те, кто был на последнем концерте певицы, раздосадованы. Они утверждают, что певица отнеслась неуважительно к своим фанатам и опоздала на два часа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Некоторые подписчики также отметили, что Лобода копирует известную американскую певицу:

"Согласна с теми кто пишет, что нужно быть попроще... Последнее время вообще звезду поймала... Но жизнь такая штука, что сегодня ты на коне, а завтра... Спускайся на землю..."

"Закос под Beyonce";

"Судя по комментариям, концерты проходят не очень...";

Некрасиво так опаздывать и даже ни слова извинений, я первый раз была на Вашем концерте и очень разочаровалась";

"Все было бы супер, если бы Вы на 2 часа не опоздали! Это было грустно";

 Лобода нарвалась на жестокую критику из-за излишне откровенного фото. Поклонники сравнили певицу с порноактрисой.

К слову, Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей видом певицы. Странный ракурс делает ее внешность несуразной, а улыбка выглядит нелепо из-за увеличенных губ. Отметим, что любовь Лободы к пластике довольно часто обсуждается в сети.

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