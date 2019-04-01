У Львові трагічно загинула відома художниця

Померла відома художниця (torange.biz)

Українці в шоці від її загибелі і не вірять, що молода талановита художниця пішла так рано

У Львові від отруєння чадним газом загинула відома художниця, засновниця і директор "Школи сучасних мистецтв" Оксана Бондарук.

Як повідомили в поліції, на гарячу лінію близько 4 ранку в понеділок, 1 квітня, подзвонив чоловік і повідомив, що виявив свою дружину у ванній без ознак життя. Трагедія сталася на вулиці Свєнціцького у Львові.

На місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги та патрульна поліція. Врятувати 47-річну жінку не вдалося, а її 50-річного чоловіка доставили у лікарню з ознаками отруєння чадним газом.

"Попередньо встановлено, що 47-річна жінка померла в результаті отруєння чадним газом. Її 49-річний чоловік був доставлений в лікарню", - говориться в повідомленні поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Оксана Бондарук була відома у Львові. Вона заснувала "Школи сучасних мистецтв" для дітей, була відомим художником-модельєром, викладачем живопису, фахівцем з дизайну.

В її квартирі була облаштована художня студія. Напередодні ввечері художниця купала свою собаку у ванній, де була встановлена газова колонка. Її чоловік включив в кухні механічну витяжку, яка створила зворотну тягу, а продукти згоряння почало затягувати в приміщення, де знаходилася Бондарук. Вона отримала смертельну дозу чадного газу. Тварина, яка перебувала разом з нею у ванною – також загинула.

Оксана Бондарук загинула (facebook.com/Оксана Бондарук)

На її сторінці в соціальній мережі Facebook львів'яни сумують і висловлюють співчуття чоловікові і рідним Оксани Бондарук. Вони відзначають, що вона була світлою і прекрасною людиною, яку любили всі знайомі, а також всі її учні та вихованці.

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