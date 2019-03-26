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В родині Анастасії Приходько горе: що відомо

STYLERПерсони    26.03.2019 - 12:28
В родині Анастасії Приходько горе: що відомо
Фото: (колаж РБК-Україна)

Анастасія Приходько повідомила про смерть своєї бабусі

Відома співачка Анастасія Приходько, яка у 2018 році висловила намір стати народним депутатом України від партії "Батьківщина", розповіла про трагедію у сім'ї. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Анастасія Приходько повідомила, що померла її бабуся, яка була для неї другом та наставником. Крім того, виконавиця поділилася зворушливими спогадами, які пов'язували її з родичкою.

"Пригадую, коли вона мене відправляла на "Фабрику зірок", ми пішли на виставку та купили мені спідницю з блузкою. Бабуся сказала: "Ти будеш в мене найкрасивіша". Вона дуже переживала за мене, і на Євробаченні сказала: "Уяви що в залі немає нікого. Тільки я і мама", - згадує співачка.

В родині Анастасії Приходько горе: що відомо

Скріншот: (facebook.com/Анастасія Приходько)

Також вона зазначила, що після кожного інтерв'ю бабуся кликала її до себе на чай, щоб обговорити і дати пораду щодо всього, що відбувалося. "Вона починала розповідати, як би відповіла вона. І тепер вона мені більше ніколи не подзвонить... Прощавай, Ба", – написала Анастасія Приходько.

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Ми писали, що після тривалого перебування в лікарні померла співачка Юлія Началова. Вона померла у віці 38 років через важку хворобу. Артистка була доставлена у реанімацію однієї з московських клінік після ускладнень подагри, лікарі боролися за її життя, провели операцію на нозі і навіть підключили до апарату штучної вентиляції легенів, але їх зусиль не вистачило, щоб врятувати Юлію.

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