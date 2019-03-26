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В семье Анастасии Приходько горе: что известно

STYLERПерсоны    26.03.2019 - 12:28
В семье Анастасии Приходько горе: что известно
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Анастасия Приходько сообщила о смерти своей бабушки

Известная певица Анастасия Приходько, которая в 2018 году высказала намерение стать народным депутатом Украины от партии "Батьківщина", рассказала о трагедии в семье. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Анастасия Приходько сообщила, что умерла ее бабушка, которая являлась для нее другом и наставником. Кроме того, исполнительница поделилась трогательными воспоминаниями, котоые связывали ее с родственницей.

"Вспоминаю, когда она меня отправляла на "Фабрику звёзд", мы пошли на выставку и купили мне юбку и блузку. Бабушка сказала: "Ты у меня будешь самая красивая". Она очень переживала за меня, и на Евровидении сказала: "Представь что в зале нет никого. Только я и мама", - вспоминает певица.

В семье Анастасии Приходько горе: что известно

Скриншот: (facebook.com/Анастасія Приходько)

Также она отметила, что после каждого интервью бабушка звала ее к себе на чай, чтобы обсудить и дать совет касательно всего, что происходило. "Она начинала рассказывать, как бы ответила она. И теперь она мне больше никогда не позвонит... Прощай, Ба", – написала Анастасия Приходько.

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