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Люблю поїсти: Тимошенко розповіла про свої шкідливі звички

STYLERПерсони    17.01.2020 - 12:15
Люблю поїсти: Тимошенко розповіла про свої шкідливі звички
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

ЮлІя Тимошенко зізналась, що любить смачно поїсти та мало часу приділяє родині

Відомий український політик та лідер партії Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі одного з телевізійних ток-шоу відверто зізналася про свої шкідливі звички, які часом дошкуляють їй.

"Як звичайна людина, я маю свої недоліки. Люблю поїсти – і це я вважаю недоліком, із яким треба зав’язувати. Також я надзвичайно мало часу приділяю родині – своїм дітям, онукам. Вважаю це недопустимим, родина мусить відчувати тепло мами, а в мене навпаки – я відчуваю тепло і підтримку родини", – поділилася Юлія Тимошенко під час програми "П’ятий кут" на каналі NEWSONE.

Своєю негативною рисою Юлія Тимошенко також назвала принцип довіряти людям, не всі з яких цю довіру зрештою виправдовують.

"Від самого початку я хочу довіряти людині, одразу дати їй шанс проявити себе. Саме тому бувають і кадрові помилки, відносно формування команди… І я хочу вибачитися за це перед тими, хто за нас голосував, і перед командою. Зараз я розумію, що людям треба вірити, але підходити більш з тверезими оцінками", – вважає політик.

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