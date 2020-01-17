Люблю поїсти: Тимошенко розповіла про свої шкідливі звички

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

ЮлІя Тимошенко зізналась, що любить смачно поїсти та мало часу приділяє родині

Відомий український політик та лідер партії Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі одного з телевізійних ток-шоу відверто зізналася про свої шкідливі звички, які часом дошкуляють їй.



"Як звичайна людина, я маю свої недоліки. Люблю поїсти – і це я вважаю недоліком, із яким треба зав’язувати. Також я надзвичайно мало часу приділяю родині – своїм дітям, онукам. Вважаю це недопустимим, родина мусить відчувати тепло мами, а в мене навпаки – я відчуваю тепло і підтримку родини", – поділилася Юлія Тимошенко під час програми "П’ятий кут" на каналі NEWSONE.

Своєю негативною рисою Юлія Тимошенко також назвала принцип довіряти людям, не всі з яких цю довіру зрештою виправдовують.

"Від самого початку я хочу довіряти людині, одразу дати їй шанс проявити себе. Саме тому бувають і кадрові помилки, відносно формування команди… І я хочу вибачитися за це перед тими, хто за нас голосував, і перед командою. Зараз я розумію, що людям треба вірити, але підходити більш з тверезими оцінками", – вважає політик.