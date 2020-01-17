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Люблю поесть: Тимошенко рассказала о своих вредных привычках

STYLERПерсоны    17.01.2020 - 12:15
Люблю поесть: Тимошенко рассказала о своих вредных привычках
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Юлия Тимошенко призналась, что любит вкусно покушать и мало времени уделяет семье

Известный украинский политик и лидер партии "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире одного из телевизионных ток-шоу откровенно призналась о своих вредных привычках, которые порой досаждают ей.

"Как обычный человек, я имею свои недостатки. Люблю поесть – и это я считаю недостатком, с которым надо завязывать. Также я очень мало времени уделяю семье – своим детям, внукам. Считаю это недопустимым, семья должна чувствовать тепло мамы, а у меня наоборот – я чувствую тепло и поддержку семьи", – поделилась Юлия Тимошенко во время программы "Пятый угол" на канале NEWSONE.

Своей отрицательной чертой Юлия Тимошенко также назвала принцип доверять людям, но не все из них это доверие в конце концов оправдывают.

"С самого начала я хочу доверять человеку, сразу дать ему шанс проявить себя. Именно поэтому бывают и кадровые ошибки, в отношении формирования команды... И я хочу извиниться за это перед теми, кто за нас голосовал, и перед командой. Сейчас я понимаю, что людям надо верить, но подходить с более трезвыми оценками", – считает политик.

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