Любов і ніжність: наречена Роналду поділилася новорічними сімейними знімками

Фото: РБК-Україна

Головними героями фото стали діти Кріштіано

24-річна Джорджина Родрігес, яка готується стати дружиною Кріштіано Роналду, щосили облаштовує їх сімейне гніздечко в Турині, куди вони переїхали у зв'язку з переходом гравця мадридського "Реала" у "Ювентус". Нещодавно наречена футболіста опублікувала у Instagram новорічні знімки, головними героями яких стали діти Роналду.

На фотографіях зображені восьмирічний Кріштіану-молодший, півторарічні Єва і Матео і однорічна Алана Мартіна, яку народила футболістові Джорджина.

Під знімками Джорджина написала ніжне послання: "Нам дуже сподобалося купувати прикраси для нашого будинку в Турині. Який це милий, сімейний, теплий час. Любов і ніжність. Кріштіану, немає більшого задоволення, ніж це".

Фото: (instagram.com/georginagio)

Нагадаємо, що Роналду покликав свою дівчину під вінець. Роналду і Родрігес почали зустрічатися в липні 2016 року. В минулому році у них народилася донька Алана Мартіна. Додамо, що Джоржина допомагає португальцю виховувати трьох його дітей від сурогатної матері.

Ми писали, що гравець португальської збірної та італійського "Ювентуса" Роналду увійшов у другу п'ятірку претендентів на Золотий м'яч-2018.

Також ми писали про те, що футболіст Кріштіану Роналду став найпопулярнішою зіркою в соціальній мережі Instagram в 2018 році. Станом на кінець жовтня його аккаунт зібрав рекордну кількість учасників – більше 144,3 мільйона чоловік.

Відео: РБК-Україна