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Любовь и нежность: невеста Роналду поделилась новогодними семейными снимками

STYLERПерсона    28.11.2018 - 11:46
Любовь и нежность: невеста Роналду поделилась новогодними семейными снимками
Фото: РБК-Украина

Главными героями фото стали дети Криштиано

24-летняя Джорджина Родригес, которая готовится стать женой Криштиано Роналду, вовсю обустраивает их семейное гнездышко в Турине, куда они переехали в связи с переходом игрока из мадридского "Реала" в "Ювентус". Недавно невеста футболиста опубликовала в Instagram новогодние снимки, главными героями которых стали дети Роналду.

На фотографиях запечатлены восьмилетний Криштиану-младший, полуторагодовалые Ева и Матео и годовалая Алана Мартина, которую футболисту родила Джорджина.

Любовь и нежность: невеста Роналду поделилась новогодними семейными снимками

Под снимками Джорджина написала нежное послание: "Нам очень понравилось покупать украшения для нашего дома в Турине. Какое это милое, семейное, теплое время. Любовь и нежность. Криштиану, нет большего удовольствия, чем это".
Любовь и нежность: невеста Роналду поделилась новогодними семейными снимкамиФото: (instagram.com/georginagio)

Напомним, что Роналду позвал свою девушку под венец. Роналду и Родригес начали встречаться в июле 2016 года. В прошлом году у них родилась дочка Алана Мартина. Добавим, что Джоржина помогает португальцу воспитывать трех его детей от суррогатной матери.

Мы писали, что игрок португальской сборной и итальянского "Ювентуса" Роналду вошел во вторую пятерку претендентов на Золотой мяч-2018.

Также мы писали о том, что футболист Криштиану Роналду стал самой популярной звездой в социальной сети Instagram в 2018 году. По состоянию на конец октября его аккаунт собрал рекордное количество подписчиков – более 144,3 миллиона человек. 

Видео: РБК-Украина

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