Мама співачки-мільярдерки Камалії висловилася про "кидалово" стиліста на гроші

"Ми все ще чекаємо, коли вона нам пошиє комбінезон, і тоді ми заплатимо. Але її кравчиня захворіла на коронавірус, і вона не встигла зробити нам той комбінезон. Камалія погодилася, що вони потім перероблять концертні вбрання, і ми викупимо їх у них. Але вони не встигли зробити одяг на кліпу", - обурилася Інна Петрівна.

Мама Камалії запевняє, що артистка нічого не винна співробітникам (instagram.com/kamaliyaofficial)

За словами мами Камалії, стилістку наймала не її дочка, а режисер відеороботи. Після інциденту особистий стиліст артистки знайшов іншого фахівця, яка і виготовила сукню для кліпу артистки.

Інна Петрівна стверджує, що Софія вирішила просто пропіаритися на імені її дочки та голосно заявити про себе.

"Камалія нікому в Україні не винна ні копійки, навпаки, вона свої гроші віддає людям. Софія взагалі не працювала, і її навіть на майданчику не було... Вона Камалію обдурила, сказала, що приїде на примірку, але не приїхала", - додала мати співачки.

Сама ж Камалія поки коментарів з приводу скандальної ситуації не дає.

У чому суть скандалу

Стилістка Софія Невідома заявила в Instagram про те, що Камалія заборгувала гроші за костюми для кліпу.

Вона стверджує, що артистка заплатила їй і її швачці лише 50% суми. Іншу частину жінки не можу отримати на руки вже три місяці.

Відмову оплачувати працю співробітників в повному обсязі команда співачки пояснює тим, що стиліст і кравчиня зробили роботу не в строк.

"Зараз мені просто кажуть, що моїх грошей немає, і за пошиття і мій витрачений час мені не заплатять, тому що віддали не в строк (вибачте, ця артистка просто хворіла кожен місяць і їхала відпочивати, тому в терміні винна я)", - обурилася Невідома.