Мама певицы-миллиардерши Камалии прокомментировали "кидалово" стилиста на деньги

"Мы все еще ждем, когда она нам сошьет комбинезон, и тогда мы заплатим. Но ее портниха заболела коронавирусом, и она не успела сделать нам тот комбинезон. Камалия согласилась, что они потом переделают концертные наряды, и мы выкупим его у них. Но они не успели сделать одежду на клипы", - возмутилась Инна Петровна.

Мама Камалии уверяет, что артистка ничего не должна сотрудникам (instagram.com/kamaliyaofficial)

По словам мамы Камалии, стилистку нанимала не ее дочь, а режиссер видеоработы. После инцидента личный стилист артистки нашел другого специалиста, которая и изготовила платье для клипа артистки.

Инна Петровна утверждает, что София решила попросту пропиариться на имени ее дочери и громко заявить о себе.

"Камалия никому в Украине не должна ни копейки, напротив, она свои деньги отдает людям. София вообще не работала, и ее даже на площадке не было… Она Камалию обманула, сказала, что приедет на примерку, но не приехала", - добавила мать певицы.

Сама же Камалия пока комментариев по поводу скандальной ситуации не дает.

В чем суть скандала

Стилистка София Неведома заявила в Instagram о том, что Камалия задолжает деньги за костюмы для клипа.

Она утверждает, что артистка заплатила ей и ее швее лишь 50% суммы. Остальную часть женщины не могу получить на руки уже три месяца.

Отказ оплачивать труд сотрудников в полном объеме команда певицы объясняет тем, что стилист и портниха сделали работу не в срок.

"Сейчас мне просто говорят, что моих денег нет, и за пошив и мое потраченное время мне не заплатят, потому что отдали не в срок (извините, эта артистка просто болела каждый месяц и уезжала отдыхать, поэтому в сроке виновата я)", - возмутилась Неведомая.