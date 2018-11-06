Марина Ярославська з чоловіком і Катериною Осадчою (фото: прес-служба)

Заходи покликані надати соціальному життю Харкова міжнародний вимір

У понеділок, 5 листопада, Марина Ярославська, дружина відомого бізнесмена Олександра Ярославського, дебютувала в якості організатора заходів.

В luxury-готелі Premier Palace Hotel Kharkiv, що належить подружжю, відбувся майстер-клас відомого візажиста Сердара Камбарова, серед клієнтів якого зірки світового масштабу, включаючи Періс Хілтон. Відвідати цю подію з'їхалися понад 200 осіб з різних регіонів України та інших країн: як професіоналів б'юті-індустрії, так і тих, хто цікавиться цією галуззю знань для себе.

Марина Ярославська почала обіцяний цикл яскравих заходів у рідному Харкові (фото: прес-служба)

Майстер ділився з аудиторією професійними секретами на практичних прикладах. На сцені фешенебельного бального залу готелю він створював стильні образи для Христини Крайт, фешн-блогера з майже мільйоном підписників в Instagram Олени Шишкової, світської левиці і колишньої подруги репера Тіматі, число фоловерів якої досягла 6,3 млн осіб. Під час заходу Сердар Камбаров зробив оригінальний make up самій Марині Ярославській, яка, як відомо, в минулому була удостоєні титулу віце-Королеви Харкова і зайняла перше місце в рейтингу краси дружин впливових українців.

За словами Марини, проведення такого майстер-класу є тільки початком цілої серії заходів, покликаних надати соціальному життю Харкова міжнародний вимір. У прагненні популяризувати рідне місто її діяльність цілком співзвучна з тим, чим займається сам Олександр Ярославський, який свого часу доклав чимало зусиль і вклав $300 млн, щоб Євро 2012 відбулося саме в його рідному місті.

Марина Ярославська почала обіцяний цикл яскравих заходів у рідному Харкові (фото: прес-служба)

Марина Ярославська збирається продовжити розвивати івент-напрямок і вже анонсує приїзд інших зірок.

"По-перше, мені дуже хочеться робити щось яскраве і цікаве для свого улюбленого Харкова, щоб культурне, інтелектуальне і світське життя міста було більш цікавим. Цю ідею я виношую давно, ще з часів Євро 2012, коли мій чоловік будував аеропорт, стадіон та інші об'єкти, які по сьогоднішній день радують харків'ян. По-друге, я дуже ціную професіоналів і хочу, щоб у нас було більше можливостей навчатися у кращих", - написала Ярославська на своїй сторінці в Instagram ще місяць тому.

І підтвердила свій намір вчора, даючи інтерв'ю журналістам.

"Для мене дуже цінно у Харкові розвивати людей. Для мене, якби я раніше ходила на якісь майстер-класи саме в Харкові, мені це було приємніше, ніж кудись їхати", - сказала вона.

Серед своїх майбутніх зоряних гостей Марина Ярославська бачить зокрема дитячих психологів, педіатрів, вчених.

Марина Ярославська почала обіцяний цикл яскравих заходів у рідному Харкові (фото: прес-служба)

Всі виручені кошти від проведеного і майбутніх заходів вона планує направити на благодійність.

Олександр Ярославський повністю підтримує свою дружину в цьому починанні.

"Коли людина зайнята чимось серйозним, треба завжди підтримувати цю ініціативу. Тим більше ця подія якось разбавила всі ці наші економічні заходи. Ну і після Євро 2012 у нас не було таких подій, які могли б відвернути людей від економіки від політики", - заявив він.

А ввечері на закритій after-party Марина Ярославська подарувала друзям можливість насолодитися виступом ще однієї зірки - знаменитого репера Джа Халіба.

Нагадаємо, що минулого разу дружина Олександра Ярославського в якості члена журі конкурсу "Королева Харкова 2018" вже привозила "секретного гостя". Ним виявився популярний український співак Макс Барських, який виступив і в офіційній програмі конкурсу, і увечері на закритому заході Ярославських у Premier Palace Hotel Kharkiv.

Марина Ярославська почала обіцяний цикл яскравих заходів у рідному Харкові (фото: прес-служба)

Раніше Марина Ярославська дала інтерв'ю для сайту українського fashion-бренду.