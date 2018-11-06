Марина Ярославская начала обещанный цикл ярких мероприятий в родном Харькове

Марина Ярославская с мужем и Катей Осадчей (фото: пресс-служба)

Мероприятия призваны придать социальной жизни Харькова международное измерение

В понедельник, 5 ноября, Марина Ярославская, жена известного бизнесмена Александра Ярославского, дебютировала в качестве организатора мероприятий.

В принадлежащем супругам luxury-отеле Premier Palace Hotel Kharkiv cостоялся мастер-класс известного визажиста Сердара Камбарова, в числе клиентов которого звезды мирового масштаба, включая Перис Хилтон. Посетить это событие съехались более 200 человек из разных регионов Украины и других стран: как профессионалов бьюти-индустрии, так и тех, кто интересуется этой областью знаний для себя.

Марина Ярославская начала обещанных цикл ярких мероприятий в родном Харькове (фото: пресс-служба)

Мастер делился с аудиторией профессиональными секретами на практических примерах. На сцене фешенебельного бального зала отеля он создавал стильные образы для Кристины Крайт, фэшн-блоггера с почти миллионом подписчиков в Instagram Алены Шишковой, светской львицы и бывшей подругой рэпера Тимати, число фоловеров которой достигло 6,3 млн человек. Во время мероприятия Сердар Камбаров сделал оригинальный make up самой Мариной Ярославской, которая, как известно, в прошлом была удостоены титула вице-Королевы Харькова и заняла первое место в рейтинге красоты супруг влиятельных украинцев.

По словам Марины, проведение такого мастер-класса является только началом целой серии мероприятий, призванных придать социальной жизни Харькова международное измерение. В стремлении популяризировать родной город ее деятельность вполне созвучна с тем, чем занимается сам Александр Ярославский, который в свое время приложил немало усилий и вложил $300 млн, чтобы Евро 2012 состоялось именно в его родном городе.

Марина Ярославская начала обещанных цикл ярких мероприятий в родном Харькове (фото: пресс-служба)

Марина Ярославская собирается продолжить развивать ивент-направление и уже анонсирует приезд других звезд.

"Во-первых, мне очень хочется делать что-то яркое и интересное для своего любимого Харькова, чтобы культурная, интеллектуальная и светская жизнь города была более интересной. Эту идею я вынашиваю давно, еще со времен Евро 2012, когда мой муж строил аэропорт, стадион и другие объекты, которые по сегодняшний день радуют харьковчан. Во-вторых, я очень ценю профессионалов и хочу, чтобы у нас было побольше возможностей учиться у лучших", - написала Ярославская на своей странице в Instagram еще месяц назад.

И подтвердила свое намерение вчера, давая интервью журналистам.

"Для меня очень ценно в Харькове развивать людей. Для меня, раньше если бы я ходила на какие-то мастер-классы именно в Харькове, мне это было приятнее, чем куда-то ехать", - сказала она.

Среди своих будущих звездных гостей Марина Ярославская видит в частности детских психологов, педиатров, ученых.

Марина Ярославская начала обещанных цикл ярких мероприятий в родном Харькове (фото: пресс-служба)

Все вырученные средства от проведенного и будущих мероприятий она планирует направить на благотворительность.

Александр Ярославский полностью поддерживает свою супругу в этом начинании.

"Когда человек занят чем-то серьезным, надо всегда поддерживать эту инициативу. Тем более это событие как-то разбавило все эти наши экономические мероприятия. Ну и после Евро 2012 у нас не было таких событий, которые могли бы отвлечь людей от экономики от политики", - заявил он.

А вечером на закрытой after-party Марина Ярославская подарила друзьям возможность насладиться выступлением еще одной звезды - знаменитого рэпера Джа Халиба. Напомним, что в прошлый раз супруга Александра Ярославского в качестве члена жюри конкурса "Королева Харькова 2018" уже привозила "секретного гостя". Им оказался популярный украинский певец Макс Барских, который выступил и в официальной программе конкурса, и на вечером на закрытом мероприятии Ярославских в Premier Palace Hotel Kharkiv.

Марина Ярославская начала обещанных цикл ярких мероприятий в родном Харькове (фото: пресс-служба)

Ранее Марина Ярославская дала интервью для сайта украинского fashion-бренда.