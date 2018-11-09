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В машину відомого співака залізли грабіжники (фото)

STYLERПерсона    09.11.2018 - 21:30
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Артист розповів подробиці інциденту

В машину відомого українського співака Арсена Мірзояна залізли грабіжники. Про інцидент музикант повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Арсен Мірзоян опублікував фотографію, на якій видно, що зловмисники намагалися проникнути у машину і для цього розбили одне із вікон автомобіля.

Про те, що грабіжники могли викрасти з автомобіля музиканта, не повідомляється. В коментарях Арсен Мірзоян не став розповідати подробиці інциденту. Він написав тільки, що тепер добралися і до його автомобіля.

"Доброго ранку! Сумувати ніколи", - так підписав фотографію український артист.

В машину відомого співака залізли грабіжники (фото)

Фото: facebook.com/arsen.baburka

В коментарях шанувальники музиканта поспівчували йому і запропонували дати координати майстра, який швидко поставить нове скло.

В машину відомого співака залізли грабіжники (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/arsen.baburka)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Тоня Матвієнко розповіла подробиці свого знайомства з майбутнім чоловіком Арсеном Мірзояном.

Українська співачка зізналася, що незважаючи на те, що вони разом брали участь в одному проекті, особисто вони не спілкувалися. І перше спілкування у них відбулося в інтернеті, після якого вони вирушили на нічну прогулянку.

Також ми писали про те, що Арсен Мірзоян за дивних обставин потрапив у ДТП у центрі Києва.

Український співак Арсен Мірзоян за дивних обставин потрапив у ДТП у центрі Києва. Аварію з участю артиста нібито випадково зняла на камеру ведуча телеканалу M1 Міла Єремєєва.

Відео: РБК-Україна

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