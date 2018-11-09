В машину известного певца забрались грабители (фото)

Коллаж РБК-Украина

Артист рассказал подробности инцидента

В машину известного украинского певца Арсена Мирзояна забрались грабители. Об инциденте музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Арсен Мирзоян опубликовал фотографию, на которой видно, что злоумышленники пытались проникнуть в машину и для этого разбили одно из окон автомобиля.

О том, что грабители могли похитить из автомобиля музыканта, не сообщается. В комментариях Арсен Мирзоян не стал рассказывать подробности инцидента. Он написал только, что теперь добрались и до его автомобиля.

"Доброе утро! Грустить некогда", - так подписал фотографию украинский артист.

Фото: facebook.com/arsen.baburka

В комментариях поклонники музыканта посочувствовали ему и предложили дать координаты мастера, который быстро поставит новое стекло.

Скриншот комментариев (facebook.com/arsen.baburka)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Тоня Матвиенко рассказала подробности своего знакомства с будущим мужем Арсеном Мирзояном.

Украинская певица призналась, что несмотря на то, что они вместе участвовали в одном проекте, лично они не общались. И первое общение у них состоялось в интернете, после которого они отправились на ночную прогулку.

Также мы писали о том, что Арсен Мирзоян при странных обстоятельствах попал в ДТП в центре Киева.

Украинский певец Арсен Мирзоян при странных обстоятельствах попал в ДТП в центре Киева. Аварию с участием артиста якобы случайно сняла на камеру ведущая телеканала M1 Мила Еремеева.

Видео: РБК-Украина