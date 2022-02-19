Мене було не зупинити: Камінська вперше розкрила правду про конфлікт з продюсером НеАнгелів

Дует НеАнгели розпався в минулому році після 15-ти років існування. Екс-солістки Слава Камінська і Вікторія Сміюха голосно з'ясовували стосунки між собою в мережі, поки їх шанувальники мріяли про повернення гурту. Але, схоже, артистки вже не вийдуть на сцену разом, і виною тому не тільки гучна публічна сварка між Славою і Вікою, а не непорозуміння з екс-продюсером.

За словами артистки, Нікітін був не проти підтримати її в сольному плаванні, більш того, чоловік навіть хотів відновити дует, але Камінська відмовилася.

Співака зізнається, що після офіційної заяви про припинення існування дуету, вони з Юрієм зустрічалися тет-а-тет і говорили про можливість повернення НеАнгелів на сцену.

"Група НеАнгели приносила гроші. Десь погарячкував, коли нас розпустив, а згодом зрозумів, що щось зробив не так. Але мене вже було не зупинити. Тому що повертатися туди й обрубувати собі крила, не дуже хотілося", – заявила Камінська.

Нікітін хотів стати продюсером Слави

Слава зізнається, що сварка з екс-продюсером сталася з її вини. Нікітін хотів взяти артистку по своє крило, вона пообіцяла розглянути його пропозицію і зв'язатися з Нікітіним. Але своє слово не дотримала.

Цей інцидент поставив току у відносинах співачки і її колишнього продюсера - тепер вони не спілкуються.

"Я завжди боюся відмовляти. Сказала, що я подумаю. І не передзвонила. Ось це, напевно, була моя помилка. Але час мине, всі мої колишні завжди повертаються", - поділилася спостереженнями Камінська.

Чи пропонував Нікітін підтримку Вікторії

Віка ж зазначила, що Нікітін не пропонував їй продюсувати сольний проєкт. Про це вона розповідала в програмі "Вечеря з Дороті".

"Для мене було стресом і особистою трагедією, коли я зрозуміла, що Юра вже окремо не хоче нас робити (сольними співачками – ред.). Це був інший етап, інший мій біль, який я пережила. Немає такою вірної любові до труни, коли я думала, що Юра буде робити НеАнгелів, потім зробить окремі проєкти, якщо так судилося", - розповіла Віка.

Більш того, Нікітін заборонив співачкам виконувати пісні НеАнгелів.

"Юрій не залишив нам репертуар гурту. Це найдорожче, що я втратила. Я не буду нахабніти, випрошувати матеріал, який я люблю і вважаю рідним, якщо він сам не запропонує. Ми маємо право виконувати тільки ті пісні, які ми самі випустили – те, що не пов'язано з компанією Mamamusic", - зазначила Смеюха.