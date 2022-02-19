Меня было не остановить: Каминская впервые раскрыла правду о конфликте с продюсером НеАнгелов

Дуэт НеАнгелы распался в прошлом году после 15-ти лет существования. Экс-солистки Слава Каминская и Виктория Смеюха громко выясняли отношения между собой в Сети, пока их поклонники мечтали о возвращении группы. Но, похоже, артистки уже не выйдут на сцену вместе, и виной тому не только громкая публичная ссора между Славой и Викой, а не недопонимание с экс-продюсером.

По словам артистки, Никитин был не прочь поддержать ее в сольном плавании, более того, мужчина даже хотел восстановить дуэт, но Каминская отказалась.

Певца признается, что после официального заявления о прекращении существования дуэта, они с Юрием встречались тет-а-тет и говорили о возможности возвращения НеАнгелов на сцену.

"Группа НеАнгелы приносила деньги. Где-то погорячился, когда нас распустил, а впоследствии понял, что что-то сделал не так. Но меня уже было не остановить. Потому что возвращаться туда и обрубать себе крылья, не очень хотелось", – заявила Каминская.

Никитин хотел стать продюсером Славы

Слава признается, что ссора с экс-продюсером произошла по ее вине. Никитин хотел взять артистку по свое крыло, она пообещала рассмотреть его предложение и связаться с Никитиным. Но свое слово не сдержала.

Этот инцидент поставил току в отношениях певицы и ее бывшего продюсера – теперь они не общаются.

"Я всегда боюсь отказывать. Сказала, что я подумаю. И не перезвонила. Вот это, наверное, была моя ошибка. Но время пройдет, все мои бывшие всегда возвращаются", - поделилась наблюдениями Каминская.

Предлагал ли Никитин поддержку Вике

Вика же отметила, что Никитин не предлагал ей продюсировать сольный проект. Об этом она рассказывала в программе "Ужин с Дороти".

"Для меня было стрессом и личной трагедией, когда я поняла, что Юра уже отдельно не хочет нас делать (сольными певицами – ред.). Это был другой этап, другая моя боль, которую я пережила. Нет такой верной любви до гроба, когда я думала, что Юра будет делать НеАнгелов, потом сделает отдельные проекты, если так будет суждено", - рассказала Вика.

Более того, Никитин запретил певицам исполнять песни НеАнгелов.

"Юрий не оставил нам репертуар группы. Это самое дорогое, что я потеряла. Я не буду наглеть, выпрашивать материал, который я люблю и считаю родным, если он сам не предложит. Мы имеем право исполнять только те песни, которые мы сами выпустили – то, что не связанно с компанией Mamamusic", - отметила Смеюха.