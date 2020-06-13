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Мер Миколаєва показав непристойний жест і потрапив у скандал

STYLERПерсони    13.06.2020 - 16:33
Мер Миколаєва показав непристойний жест і потрапив у скандал
Олександр Сенкевич (фото: facebook.com/senkevich.aleksandr)

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич показав непристойний жест депутатам

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич потрапив у скандал через те, що показав депутатам міської ради непристойний жест. Так він відреагував на їх нібито "недоговороздатність". Відповідні фото і відео опублікувала журналістка Олександра Ющишена в Facebook.

"Іноді я задаюся питанням, чи може мені потрібно змінити мову, на якій я кажу в мікрофон? Може змінити манеру мовлення? Може посадити поруч зі мною сурдоперекладача, який буде тут ось так от показувати "ось це все"?", — роздратовано сказав мер, показавши "усе" на пальцях.

У коментарях один з користувачів соцмереж допустив, що мер вже готується до "дембеля", а інший — що він уже вважає себе переможцем місцевих виборів.

Нагадаємо, що раніше у Криму "суд" оштрафував журналіста за образу Путіна.

Раніше ми писали про те, що нардеп Тищенко потрапив у скандал через те, що не оплатив проїзд в маршрутці.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський жорстко відчитав Миколу Тищенко після гучного скандалу з рестораном "Велюр", який працював попри карантин. При цьому політик все заперечував і розкритикував журналістів.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України мэрАлександр Сенкевич
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