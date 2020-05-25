Казав, що пільги: нардеп Тищенко не оплатив проїзд в маршрутці

Микола Тищенко не сплатив проїзд у київській маршрутці (колаж: РБК-Україна)

Народний депутат Микола Тищенко не заплатив за проїзд у столичній маршрутці

Микола Тищенко не заплатив за проїзд у київській маршрутці. Народний депутат від "Слуги народу" проїхав одну зупинку, сфотографувався і вийшов. Після цього він сів у "мерседес", який слідував позаду. Про це розповів водій маршрутки.

За словами водія, нардеп зайшов в маршрутку не один, а з якимось чоловіком. Скоріш за все це був його охоронець. Водій попросив Тищенко оплатити проїзд, але той відмовився, пославшись на те, що у депутатів є пільги на проїзд у громадському транспорті.

Варто зазначити, що насправді народні депутати повинні оплачувати проїзд в громадському транспорті. При цьому держава потім компенсує вартість проїзду.

Коля Тіщенко настільки хоче стати мером Києва, що готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом,... Опубліковано Vasyl Krutchak Понеділок, 25 травня 2020 р.

Інтерв'ю з водієм (відео: facebook.com/vkrutchak)

Цікаво, що фото з поїздки в маршрутці Тишенко опублікував на своїй сторінці в Facebook, але потім він видалив його.

Микола Тищенко в маршрутці (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський жорстко відчитав Миколу Тищенка після гучного скандалу з рестораном "Велюр", який працював попри карантин. При цьому політик все заперечував і розкритикував журналістів.

Ми також писали про те, що Тищенко звернувся до українського народу і назвав Чорнобильську катастрофу "святом". Нардеп обмовився в прямому ефірі напередодні 34-ї річниці трагедії.

На засіданні фракції "Слуги народу" Тищенко серйозно посварився з однопартійцем Олександром Куницким. Даний конфлікт потрапив на відео. Під час з'ясування стосунків народні депутати обговорювали якусь публікацію.

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Автор: Іван Романенко