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Говорил, что льготы: нардеп Тищенко не оплатил проезд в маршрутке

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 21:18
Говорил, что льготы: нардеп Тищенко не оплатил проезд в маршрутке
Николай Тищенко не заплатил проезд в киевской маршрутке (коллаж: РБК-Украина)

Народный депутат Николай Тищенко не заплатил за проезд в столичной маршрутке

Николай Тищенко не заплатил за проезд в киевской маршрутке. Народный депутат от "Слуги народа" проехал одну остановку, сфотографировался и вышел. После этого он сел в мерседес, который следовал сзади. Об этом рассказал водитель маршрутки.

По словам водителя, нардеп зашел в маршрутку не один, а с каким-то мужчиной. Вероятней всего это был его охранник. Водитель попросил Тищенко отплатить проезд, но тот отказался, сославшись на то, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте.

Стоит отметить, что на самом деле народные депутаты должны оплачивать проезд в общественном транспорте. При этом государство им потом компенсирует стоимость проезда.

Коля Тіщенко настільки хоче стати мером Києва, що готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом,...

Опубликовано Vasyl Krutchak Понедельник, 25 мая 2020 г.

Интервью с водителем (видео: facebook.com/vkrutchak)

Интересно, что фото с поездки в маршрутке Тишенко опубликовал на своей странице в Facebook, но потом он удалил его.

Говорил, что льготы: нардеп Тищенко не оплатил проезд в маршрутке

Николай Тищенко в маршрутке (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский жестко отчитал Николая Тищенко после громкого скандала с рестораном "Велюр", который работал несмотря на карантин. При этом политик все отрицал и раскритиковал журналистов.

Мы также писали о том, что Тищенко обратился к украинскому народу и назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником". Нардеп оговорился в прямом эфире накануне 34-й годовщины трагедии.

На заседании фракции "Слуги народа" Тищенко серьезно поругался с однопартийцем Александром Куницким. Данный конфликт попал на видео. Во время выяснения отношений народные депутаты обговаривали какую-то публикацию.

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Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины нардепНиколай Тищенко
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