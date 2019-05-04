Помста від Ані Лорак? Мурат Налчаджиоглу позбувся бізнесу в Києві

Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу розлучилися ще взимку, однак слухи навколо їхнього шлюбу тільки посилюються
Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися в січні 2019 року. З того моменту українська співачка Ані Лорак не приїжджала в Україну, а турецький бізнесмен вирішив розпрощатися з бізнесом у Києві. Про закриття свого нічного клубу Famous ресторатор розповів у своєму профілі в Instagram.
Колишній чоловік української співачки Ані Лорак позбувся бізнесу в Києві після скандального розлучення з артисткою. Про те, з якої причини він закриває цілком успішний проект – не розповідається. Цей клуб протягом п'яти років вважався одним з найпопулярніших тусовочних закладів столиці. До речі, саме в цьому клубі Мурата і засікли з імовірною коханкою Яною Бєляєвою, яка нібито стала причиною розриву зоряної пари.
В кінці квітня Налчаджіоглу влаштував гучне прощання зі своїм клубом, організувавши відразу кілька вечірок. З травня 2019 року клуб більше не функціонує.
"Я, Мурат, засновник Famous, запрошую кожного з вас! Дякую друзі, що були всі ці 5 років разом зі мною", - розповів бізнесмен.
Ані Лорак і Мурат розлучилися – бізнесмен втратив бізнесу в Україні (скріншот: instagram.com/muratnalca)
Під публікацією Мурата досі активно збираються шанувальники Ані Лорак і намагаються його присоромити за розлучення. Деякі припустили, що після розриву Мурат прийняв рішення покинути Україну і виїхати до себе на батьківщину, в Туреччину:
Бізнесмен втратив бізнесу в Україні – реакція мережі (скріншоти)
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак присоромили за відвертий наряд.
Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживній боді і білій сорочці.