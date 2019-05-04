Месть от Ани Лорак? Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса в Киеве

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в январе 2019 года. С того момента украинская певица Ани Лорак не приезжала в Украину, а турецкий бизнесмен решил распрощаться с бизнесом в Киеве. О закрытии своего ночного клуба Famous ресторатор рассказал в своем профиле в Instagram.

Бывший супруг украинской певицы Ани Лорак лишился бизнеса в Киеве после скандального развода с артисткой. О том, по какой причине он закрывает вполне успешный проект – не рассказывается. Этот клуб в течение пяти лет считался одним из самых популярных тусовочных заведений столицы. Кстати, именно в этом клубе Мурата и засекли с вероятной любовницей Яной Беляевой, которая якобы и стала причиной разрыва звездной пары.

В конце апреля Налчаджиоглу устроил громкое прощание со своим клубом, организовав сразу несколько вечеринок. С мая 2019 года клуб больше не функционирует.

"Я, Мурат, учредитель Famous, приглашаю каждого из вас! Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной", - рассказал бизнесмен.

Ани Лорак и Мурат развелись – бизнесмен лишился бизнеса в Украине (скриншот: instagram.com/muratnalca)

Под публикацией Мурата до сих пор активно собираются поклонники Ани Лорак и по-прежнему пытаются его пристыдить за развод. Некоторые предположили, что после разрыва Мурат принял решение покинуть Украину и уехать к себе на родину, в Турцию:

Уезжаете?

Были бы у тебя звезды, если бы не Лорак? Кто тебя вообще знал?

Пр*ститутка Юлия Ахметова достойная пара альфонсу

А как дочка твоя живет? Не интересует? Дешевая носатая шл*шка дороже?

Назад в Турцию...открой-закрой, принеси-отнеси работать.

Мурат, а для Вас пр*ститутка дороже дочери?

Бизнесмен лишился бизнеса в Украине – реакция сети (скриншоты)

Напомним, что ранее Ани Лорак пристыдили за откровенный наряд.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.