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Михайло Поплавський презентував авторську книгу "Ректор" у Кембриджському університеті

STYLERПерсона    26.10.2018 - 14:32
Михайло Поплавський (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)
Михайло Поплавський (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

На презентації були присутні ректори європейських вишів

"Юний орел" Михайло Поплавський у всесвітньо відомому Кембриджському університеті (Великобританія) представив нову авторську книгу "Ректор", яку присвятив 25-річчю своєї діяльності керівника головного в країні внз культури та мистецтв. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На презентації були присутні ректори європейських вишів, представники української діаспори в Європі, студенти і колеги з України.

В теплій і дружній атмосфері гості, гортаючи сторінки, з захопленням слухали життєві історії від автора.

Професор Кембриджського університету Рeter GH Milbark під час автограф-сесії зазначив, що книга цікава і доступно розповідає про історію створення бренду - Університету культури, про інноваційні іміджеві і маркетингові стратегії, до того ж вона має наукову та історичну цінність, тому що в ній відображені особливості становлення української системи освіти

"Для мене велика честь і відповідальність виступати у навчальному закладі світового рівня! Ця книга про успіх, вірність мрії та сміливість мріяти. Про мою формулу щастя – емоційний інтелект з творчо-прикладним характером! Про азарт у досягненні мети і мету, яка стає шляхом довжиною в життя. Коли мене запитали, що ж є головною справою мого життя, я відповів – університет, а головною суспільною роллю – ректор!" – зазначив з нагоди цієї події Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентував англомовну версію книги «Ректор» у Кембриджському університеті (Великобританія) до 25-річчя ректорської діяльності. Для мене велика честь і відповідальність виступати у навчальному закладі світового рівня! Ця книга про успіх, вірність мрії та сміливість мріяти. Про мою формулу щастя – емоційний інтелект з творчо-прикладним характером! Про азарт у досягненні мети і мету, яка стає шляхом довжиною в життя. Коли мені подали напругу, що ж є головним справою мого життя, я відповів – УНІВЕРСИТЕТ, а головним суспільною роллю – РЕКТОР! Книгу можна буде прочитати у Бібліотеці Кембриджського університету. @cambridgeuniversity #поплавський #universityofcambridge #cambridge #greatbritain #ректор #книга #презентація #presentation #book #rector #poplavskiy

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ярославський зустрівся зі студентами харківських університетів.

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