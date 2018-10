Михайло Поплавський презентував авторську книгу "Ректор" у Кембриджському університеті

Презентував англомовну версію книги «Ректор» у Кембриджському університеті (Великобританія) до 25-річчя ректорської діяльності. Для мене велика честь і відповідальність виступати у навчальному закладі світового рівня! Ця книга про успіх, вірність мрії та сміливість мріяти. Про мою формулу щастя – емоційний інтелект з творчо-прикладним характером! Про азарт у досягненні мети і мету, яка стає шляхом довжиною в життя. Коли мені подали напругу, що ж є головним справою мого життя, я відповів – УНІВЕРСИТЕТ, а головним суспільною роллю – РЕКТОР! Книгу можна буде прочитати у Бібліотеці Кембриджського університету. @cambridgeuniversity #поплавський #universityofcambridge #cambridge #greatbritain #ректор #книга #презентація #presentation #book #rector #poplavskiy

