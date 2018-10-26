Михайло Поплавський презентував авторську книгу "Ректор" у Кембриджському університеті

Михайло Поплавський (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

На презентації були присутні ректори європейських вишів

"Юний орел" Михайло Поплавський у всесвітньо відомому Кембриджському університеті (Великобританія) представив нову авторську книгу "Ректор", яку присвятив 25-річчю своєї діяльності керівника головного в країні внз культури та мистецтв. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На презентації були присутні ректори європейських вишів, представники української діаспори в Європі, студенти і колеги з України.

В теплій і дружній атмосфері гості, гортаючи сторінки, з захопленням слухали життєві історії від автора.

Професор Кембриджського університету Рeter GH Milbark під час автограф-сесії зазначив, що книга цікава і доступно розповідає про історію створення бренду - Університету культури, про інноваційні іміджеві і маркетингові стратегії, до того ж вона має наукову та історичну цінність, тому що в ній відображені особливості становлення української системи освіти

"Для мене велика честь і відповідальність виступати у навчальному закладі світового рівня! Ця книга про успіх, вірність мрії та сміливість мріяти. Про мою формулу щастя – емоційний інтелект з творчо-прикладним характером! Про азарт у досягненні мети і мету, яка стає шляхом довжиною в життя. Коли мене запитали, що ж є головною справою мого життя, я відповів – університет, а головною суспільною роллю – ректор!" – зазначив з нагоди цієї події Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ярославський зустрівся зі студентами харківських університетів.