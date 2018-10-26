Михаил Поплавский презентовал авторскую книгу “Ректор” в Кембриджском университете

Михаил Поплавский (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

На презентации присутствовали ректоры европейских вузов

"Юный орел" Михаил Поплавский во всемирно известном Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу "Ректор", которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного в стране вуза культуры и искусств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На презентации присутствовали ректоры европейских вузов, представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из Украины.

В теплой и дружественной атмосфере гости, листая страницы, с восторгом слушали жизненные истории от автора.

Профессор Кембриджского университета Рeter GH Milbark во время автограф-сессии отметил, что книга интересная и доступно рассказывает об истории создания бренда - Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях, к тому же она имеет научную и историческую ценность, потому что в ней отражены особенности становления украинской системы образования.

"Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верности мечте и смелости мечтать. О моей формуле счастья – эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! О азарте в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил – университет, а главной общественной ролью – ректор!" – отметил по случаю этого события Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ярославский встретился со студентами харьковских университетов.