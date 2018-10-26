Михаил Поплавский презентовал авторскую книгу “Ректор” в Кембриджском университете

На презентации присутствовали ректоры европейских вузов
"Юный орел" Михаил Поплавский во всемирно известном Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу "Ректор", которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного в стране вуза культуры и искусств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На презентации присутствовали ректоры европейских вузов, представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из Украины.
В теплой и дружественной атмосфере гости, листая страницы, с восторгом слушали жизненные истории от автора.
Профессор Кембриджского университета Рeter GH Milbark во время автограф-сессии отметил, что книга интересная и доступно рассказывает об истории создания бренда - Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях, к тому же она имеет научную и историческую ценность, потому что в ней отражены особенности становления украинской системы образования.
"Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верности мечте и смелости мечтать. О моей формуле счастья – эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! О азарте в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил – университет, а главной общественной ролью – ректор!" – отметил по случаю этого события Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.
Презентував англомовну версію книги «Ректор» у Кембриджському університеті (Великобританія) до 25-річчя ректорської діяльності. Для мене велика честь і відповідальність виступати у навчальному закладі світового рівня! Ця книга про успіх, вірність мрії та сміливість мріяти. Про мою формулу щастя – емоційний інтелект з творчо-прикладним характером! Про азарт у досягненні мети і мету, яка стає шляхом довжиною в життя. Коли мене запитали, що ж є головною справою мого життя, я відповів – УНІВЕРСИТЕТ, а головною суспільною роллю – РЕКТОР! Книгу можна буде прочитати у Бібліотеці Кембриджського університету. @cambridgeuniversity #поплавський #universityofcambridge #cambridge #greatbritain #ректор #книга #презентація #presentation #book #rector #poplavskiy
Напомним, ранее мы писали о том, что Ярославский встретился со студентами харьковских университетов.