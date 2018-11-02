Міхалков визнав, що Україна більше не захоче бути "братнім народом" з РФ

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За словами режисера, "русскому миру" загрожує найстрашніше

Скандальний російський режисер Микита Міхалков, відомий своїми антиукраїнськими поглядами, розповів про суворі часи для "русского мира". Про це він заявив під час виступу на 22-му Всесвітньому російському народному соборі, повідомляють росЗМІ.

За словами режисера, "русскому миру" загрожує найстрашніше.

"Як сказав Бжезінський, комунізм зруйнований, залишилось знищити православ'я. От зараз цим і займаються всі послідовники Збігнєва", - розповів Міхалков.

"Це все разом зібрано — і фейки, і Скрипалі, і "Бук", і олімпійські ігри", - заявив режисер.

Він висловив думку, що протягом останніх 23 років в Україні виховувалося покоління, яке ніколи не зможе "повернутися у братство з російським народом".

Міхалков поклав провину за це на самих росіян, які думали, що "все це зникне з часом, і Україна нікуди не дінеться".

Раніше повідомлялося, раніше російський режисер Микита Міхалков заявил, що Крим був російським "споконвіку".

Також ми писали про те, що за словами Міхалкова, що про події кримської весни", яка призвела до окупації українського півострова Російською Федерацією, можна зняти блокбастер.

Нагадаємо, у вересні Микита Міхалков попав до лікарні.

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Відео: РБК-Україна