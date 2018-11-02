Михалков признал, что Украина больше не захочет быть "братским народом" с РФ

Фото: коллаж РБК-Украина

По словам режиссера, "русскому миру" угрожает самое страшное

Скандальный российский режиссер Никита Михалков, известный своими антиукраинскими взглядами, рассказал о суровых временах для "русского мира". Об этом он заявил во время выступления на 22-м Всемирном русском народном соборе, сообщают росСМИ.

По словам режиссера, "русскому миру" угрожает самое страшное.

"Как сказал Бжезинский, коммунизм разрушен, осталось разрушить православие. Вот сейчас этим и занимаются все последователи Збигнева", - рассказал Михалков.

"Это все вместе собрано — и фейки, и Скрипали, и "Бук", и олимпийские игры", - заявил режиссер.

Он высказал мнение, что на протяжении последних 23 лет в Украине воспитывалось поколение, которое никогда не сможет "вернуться в братство с русским народом".

Михалков возложил вину за это на самих россиян, которые думали, что "все это рассосется со временем, и Украина никуда не денется".

Ранее сообщалось, ранее российский режиссер Никита Михалков заявил, что Крым был российским "испокон веков".

Также мы писали о том, что по словам Михалкова, что о событиях "крымской весны", которая привела к оккупации украинского полуострова Российской Федерацией, можно снять блокбастер.

Напомним, в сентябре Никита Михалков угодил в больницу.

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Видео: РБК-Украина