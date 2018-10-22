Мінкульт додав до "чорного списку" російського актора Ярмольника

Фото: колаж РБК-Україна

Леонід Ярмольник в березні 2014 року підтримав російську окупацію українського Криму

Міністерство культури України внесло до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці нашої країни російського актора театру і кіно, продюсер і телеведучого Леоніда Ярмольника. Про це йдеться на сайт Міністерства.

В оновленому в понеділок, 22 жовтня, списку jкрім Ярмольника також вказана і російська актриса Ірина Алфьорова.

Як зазначили в Мінкульті, перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вони складають на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Леонід Ярмольник в березні 2014 року підтримав російську окупацію українського Криму. Артист також виступав на анексованому півострові з гастролями.

Нагадаємо, що минулого року СБУ заборонила в'їзд в Україну кільком російським артистам, серед яких Надія Бабкіна, Леонід Ярмольник, Микита Міхалков, Станіслав Говорухін, Михайло Задорнов, Ірина Алфьорова, Олексій Панін, Леонід Ярмольник.

У березні Леонід Ярмольник потрапив до бази злочинців українського Миротворця". Сам артист тоді заявив, що боротися з цим не має наміру і додав, що це "дурість", коментувати яку не планує.

Як повідомлялося раніше, Ярмольник в одному з інтерв'ю розповів про хлопця, якого "порвали на березах на Високому замку" у Львові.

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Відео: РБК-Україна