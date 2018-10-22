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Минкульт добавил в "черный список" российского актера Ярмольника

STYLERПерсона    22.10.2018 - 19:57
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Леонид Ярмольник в марте 2014 года поддержал российскую оккупацию украинского Крыма

Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны российского актера театра и кино, продюсера и телеведущего Леонида Ярмольника. Об этом говорится на сайте Министерства.

В обновленном в понедельник, 22 октября, списке помимо Ярмольника также указана и российская актриса Ирина Алферова.

Как отметили в Минкульте, перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, они составляют на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Леонид Ярмольник в марте 2014 года поддержал российскую оккупацию украинского Крыма. Артист также выступал на аннексированном полуострове с гастролями.

Напомним, что в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину нескольким российским артистам, среди которых Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник.

В марте Леонид Ярмольник попал в базу преступников украинского "Миротворца". Сам артист тогда заявил, что бороться с эти не намерен и добавил, что это "глупость", комментировать которую не планирует.

Как сообщалось ранее, Ярмольник в одном из интервью рассказал о парне, которого “порвали на березах на Высоком замке” во Львове

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Видео: РБК-Украина

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