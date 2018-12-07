"Мені по кайфу": вокаліст "Бумбоксу" про взаємовідносини у сім'ї

Український музикант, вокаліст і автор текстів групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів про свої взаємовідносини з дітьми, а також про те, яку роль в житті для нього грає любов. Про це виконавець повідомив в ранковому шоу "Сніданок з 1+1".

Андрій Хливнюк, який не раз ставав лауреатом музичної премії в номінації "кращий автор слів", зізнається, що не менше роботи він любить своїх дітей.

"У звичайному житті я папа, який ходить купує "Докторську ковбасу" і водить дітей в школу і садок. І це мені не менш по кайфу, ніж збирати зали, співати і танцювати", - розповідає виконавець.

Скріншот відео: (Youtube.com/Сніданок з 1+1)

Андрій каже, що любить співати дітям свої улюблені пісні, проте вони вважають, що у батька сумний тембр голосу. "Вони кажуть: "Не співай. Давай краще якусь казку", - сміється Хливнюк.

Крім того, Андрій сказав, що думає відносно любові. Для нього любов - це життя. Він вважає, що життя без цього почуття - звичайне виживання.

Нагадаємо, що вийшов довгоочікуваний сингл групи "Бумбокс". 28 листопада відбулася прем'єра пісні "Твій На 100%" - другого синглу з майбутнього альбому групи "Бумбокс", який отримає назву "Таємний Код".

Ми писали, що в листопаді "Бумбокс" повернувся зі знаменитої французької студії La Fabrique, де хлопці працювали над матеріалом для нової платівки. Звідти музиканти привезли величезну кількість відеоматеріалу, який став основою документального серіалу "Код Френч". Його прем'єра запланована на грудень цього року.

Нагадаємо, що першим синглом альбому "Таємний Код" став дует Хливнюка і Ко з американською групою The Gitas "Тримай Мене", який вийшов влітку.

Відео: РБК-Україна