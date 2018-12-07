"Мне по кайфу": вокалист "Бумбокса" о взаимоотношениях в семье

Украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал о своих взаимоотношениях с детьми, а также о том, какую роль в жизни для него играет любовь. Об этом исполнитель сообщил в утреннем шоу "Сніданок з 1+1".

Андрей Хлывнюк, который не раз становился лауреатом музыкальной премии в номинации "лучший автор слов", признается, что не меньше работы он любит своих детей.

"В обычной жизни я папа, который ходит покупает "Докторскую колбасу" и водит детей и в школу, и в садик. И это мне не менее по кайфу, чем собирать залы, петь и танцевать", - рассказывает исполнитель.

Скриншот видео: (Youtube.com/Сніданок з 1+1)

Андрей говорит, что любит петь детям свои любимые песни, однако они считают, что у отца грустный тембр голоса. "Они говорят: "Не пой. Давай лучше какую-нибудь сказку", - смеется Хлывнюк.

Помимо того, Андрей сказал, что думает касательно любви. Для него любовь - это жизнь. Он считает, что жизнь без данного чувства - обычное выживание.

Напомним, что вышел долгожданный сингл группы "Бумбокс". 28 ноября состоялась премьера песни "Твiй На 100%" - второго сингла с будущего альбома группы "Бумбокс", который получит название "Таємний Код".

Мы писали, что в ноябре "Бумбокс" вернулись со знаменитой французской студии La Fabrique, где ребята работали над материалом для новой пластинки. Оттуда музыканты привезли огромное количество видеоматериала, который стал основой документального сериала "Код Френч". Его премьера запланирована на декабрь этого года.

Напомним, что первым синглом альбома "Таємний Код" стал дуэт Хлывнюка и Ко c американской группой The Gitas "Тримай Мене", который вышел летом.

Видео: РБК-Украина