ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Мені потрібен професіоналізм": Лобода обматюкала співробітників аеропорту (відео)

STYLERПерсона    14.01.2019 - 11:14

Відео: youtube.com

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка нині проживає і виступає в Росії, влаштувала скандал персоналу аеропорту Шереметьєво в Москві. Крики і нецензурну лайку артистки записав на відео свідок інциденту. Про це повідомляють росЗМІ.

Співачці не сподобалося обслуговування в VIP-залі московського аеропорту, вона лаялася матом на дівчину - співробітницю аеропорту, говорила, що їй не потрібні вибачення, а потрібен професіоналізм.

Лобода підкреслила, що вона під час своїх виступів завжди викладається на всі сто відсотків і вимагає такого ж ставлення до виконання своєї роботи від оточуючих.

Судячи з усього, співачці не сподобалося, що її не зустріли біля паспортного контролю, щоб проводити до VIP-зали.

До речі, нещодавно співачка показала стрункі ноги на сонячному фото з відпочинку. У зірки, яка повернулася з Мальдів, виникла ностальгія за морем.

Нагадаємо, нещодавно співачка вразила шанувальників відвертим фото, на якому видно принади зірки.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережі захопилися гнучкістю Лободи, яка показала неймовірну розтяжку, якій позаздрить навіть Волочкова.

Відео: РБК-Україна

"Затьмарила всіх": Лобода захопила мережу розкутим відвертим танцем У мережі висміюють Полуніна за пропозицію зробити Путіна "лідером світу"
Новини України Лободаскандал
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся