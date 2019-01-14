"Мені потрібен професіоналізм": Лобода обматюкала співробітників аеропорту (відео)

Відео: youtube.com

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка нині проживає і виступає в Росії, влаштувала скандал персоналу аеропорту Шереметьєво в Москві. Крики і нецензурну лайку артистки записав на відео свідок інциденту. Про це повідомляють росЗМІ.

Співачці не сподобалося обслуговування в VIP-залі московського аеропорту, вона лаялася матом на дівчину - співробітницю аеропорту, говорила, що їй не потрібні вибачення, а потрібен професіоналізм.

Лобода підкреслила, що вона під час своїх виступів завжди викладається на всі сто відсотків і вимагає такого ж ставлення до виконання своєї роботи від оточуючих.

Судячи з усього, співачці не сподобалося, що її не зустріли біля паспортного контролю, щоб проводити до VIP-зали.

До речі, нещодавно співачка показала стрункі ноги на сонячному фото з відпочинку. У зірки, яка повернулася з Мальдів, виникла ностальгія за морем.

Нагадаємо, нещодавно співачка вразила шанувальників відвертим фото, на якому видно принади зірки.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережі захопилися гнучкістю Лободи, яка показала неймовірну розтяжку, якій позаздрить навіть Волочкова.

Відео: РБК-Україна