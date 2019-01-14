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"Мне нужен профессионализм": Лобода обматерила сотрудников аэропорта (видео)

STYLERПерсона    14.01.2019 - 11:14

Видео: youtube.com

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая ныне проживает и выступает в России, устроила скандал персоналу аэропорта Шереметьево в Москве. Крики и нецензурную брань артистки записал на видео свидетель инцидента. Об этом сообщают росСМИ.

Певице не понравилось обслуживание в VIP-зале московского аэропорта, она ругалась матом на девушку - сотрудницу аэропорта, говорила, что ей не нужны извинения, а нужен професионализм.

Лобода подчеркнула, что она во время своих выступлений всегда выкладывается на все сто процентов и требует такого же отношения к выполнению своей работы от окружающих.

Судя по всему, певице не понравилось, что ее не встретили у паспортного контроля, чтобы проводить в VIP-зал.

Кстати, недавно певица показала стройные ноги на солнечном фото с отдыха. У звезды, вернувшейся с Мальдив, возникла ностальгия по морю.

Напомним, недавно певица поразила поклонников откровенным фото, на котором видны прелести звезды.

Ранее мы сообщали о том, что в сети восхитились гибкостью Лободы, которая показала невероятную растяжку, которой позавидует даже Волочкова.

Видео: РБК-Украина

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