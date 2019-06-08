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Модний суперфуд: Супрун розповіла про користь літніх ягід


Уляна Супрун розповіла, наскільки корисні ягоди для нашого організму

Уляна Супрун розповіла, чим корисні літні ягоди. Чиновниця вирішила розповісти про справжню функціональну їжу, що росте в наших дворах. Особливу цінність, на її думку, має шовковиця, черешня і вишня. Про це виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України написала у своєму Facebook.

"Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік або молоко. Якщо ви їсте щось солодке — подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не буде стрімко зростати, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1. Просте правило — все яскраве нам корисне. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров'я судин і захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. За складом шовковиця нагадує червоне вино, каву. Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові і зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів є по 45 грамів шовковиці. Шовковиця може покращувати рівень цукру натще. Показано це, правда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну. Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Разом з тим, наголошуємо, що це жодним чином не робить шовковицю ліками, тим більше від раку. У шовковиці багато заліза, калію і вітамінів С, К і Е", - зазначила чиновниця.

Супрун додала, що ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.

Супрун розповіла про користь фруктів і ягід (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Вишні і черешні теж не пасуть задніх. Їх розглядають як нутрицевтики — продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного споживання. Так і запам'ятайте — черешня це ліки. Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини у дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям. Антоціани вишень — пігменти, що роблять її червоною — пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром. Ці з'єднання активують знайому вам автофагію у разі жирового переродження печінки, не пов'язаного з алкоголізмом. Вишні та черешні варто їсти ніч. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон", - додала Супрун.

Супрун розповіла про користь фруктів і ягід (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вона також зазначила, що вишні покращують стан людей з остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м'язів. Чиновниця також розповіла, як правильно збирати ягоди, вживати і зберігати їх.

"Якщо вишні, черешні або шовковиця ростуть у вас у дворі, просто помийте руки з милом, перш ніж вийти на полювання за мелатоніном і антоціанами. Якщо ви купуєте фрукти, неодмінно мийте їх. Після фруктів варто прополоскати рот водою, щоб змити кислоту. Пам'ятайте, що варення або наливки — не кращий спосіб переробки ягід і фруктів. Краще сушити або заморожувати все те, що ви не змогли з'їсти влітку", - підсумувала Супрун.

Супрун розповіла про користь фруктів і ягід (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше Супрун застерегла українців про небезпеку.

Також повідомлялося, що Комаровський розповів про небезпечний дитячу недугу.

До цього Супрун висловилася про сексуальному освіті.

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