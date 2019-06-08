Модный суперфуд: Супрун рассказала о пользе летних ягод

Уляна Супрун рассказала, чем полезны летние ягоды. Чиновница решила рассказать о настоящей функциональной еде, растущей в наших дворах. Особую ценность, по ее мнению, представляет шелковица, черешня и вишня. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины написала в своем Facebook.

"Шелковица богата на растворимую и нерастворимую клетчатку и менее калорийная, чем яблочный сок или молоко. Если вы едите что-то сладкое — позаботьтесь о потреблении клетчатки. Так уровень сахара не будет расти стремительно, а кишечные бактерии будут счастливы и отблагодарят синтезом витамина В1. Простое правило — все яркое нам полезное. Черная и красная шелковица богаты на полифенолы. Они нужны для здоровья сосудов и защиты наших собственных молекул от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино, и кофе. Шелковица нормализует липидный профиль крови и уменьшает вероятность атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы. Шелковица может улучшать уровень сахара натощак. Показано это, правда, на крысах. У здоровых людей шелковица улучшает чувствительность к инсулину. Шелковица защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие. Вместе с тем, подчеркиваем, что это никоим образом не делает шелковицу лекарствами, тем более от рака. В шелковице много железа, калия и витаминов С, К и Е", - написала чиновница.

Супрун добавила, что ягоды шелковицы можно сушить, как изюм, или замораживать.

Супрун рассказала о пользе фруктов и ягод (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Вишни и черешни тоже не пасут задних. Их рассматривают как нутрицевтики — продукты, имеющие определенные лекарственные свойства и предназначенные для регулярного потребления. Так и запомните — черешня это лекарство. Вишня и черешня предотвращают деформации костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям. Антоцианы вишен - пигменты, делающие ее красной — подавляют ферменты циклоокисгеназы. Так же, как ацетилсалициловая кислота. То есть вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром. Эти же соединения активируют знакомую вам автофагию в случае жирового перерождения печени, не связанного с алкоголизмом. Вишни и черешни стоит есть ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон", - добавила Супрун.

Супрун рассказала о пользе фруктов и ягод (иллюстративное фото: pixabay.com)

Она также отметила, что вишни улучшают состояние людей с остеоартритом, уменьшают оксидативный стресс и воспаление, снижают давление и способствуют восстановлению мышц. Чиновница также рассказала, как правильно собирать ягоды, употреблять их и хранить.

"Если вишни, черешни или шелковица растут у вас во дворе, просто помойте руки с мылом, прежде чем выйти на охоту за мелатонином и антоцианами. Если вы покупаете фрукты, непременно мойте их. После фруктов стоит прополоскать рот водой, чтобы смыть кислоту. Помните, что варенье или наливки — не лучший способ переработки ягод и фруктов. Лучше сушить или замораживать все то, что вы не смогли съесть летом", - подытожила Супрун.

Супрун рассказала о пользе фруктов и ягод (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что ранее Супрун предостерегла украинцев об опасности.

Также сообщалось, что Комаровский рассказал об опасном детском недуге.

До этого Супрун высказалась о сексуальном образовании.