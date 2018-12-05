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"Мовчати далі не можна": Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка

STYLERПерсона    05.12.2018 - 08:25
"Мовчати далі не можна": Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка
Фото: колаж РБК-Україна

Заключне слухання в Апеляційному суді відбудеться в середу, 5 грудня

Відома українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка нещодавно заінтригувала прихильників черговими змінами в особистому житті, розповіла про труднощі у судовій справі щодо спадщини її колишнього чоловіка, футболіста "Динамо" Валентина Белькевича. У цій справі артистка виступає на боці своєї дочки Аліни, а судова тяганина триває вже три роки, зазначила Анна в Instagram.

Анна повідомила про те, що тривалий час не розголошувала нюанси справи про спадщину, але так "далі не можна".

Вона розповіла, що судова суперечка про спадщину, яка залишилася після смерті батька Аліни Валентина Белькевича, тягнеться понад трьох років і наголосила, що суть цієї суперечки - "не спір між мною та іншою жінкою. Суть цього спору зовсім в іншому - я намагаюся захистити в суді права рідною і єдиною дочки Валентина - Аліни".

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка

Анна Сєдокова з дочкою Аліною (Фото: instagram.com/annasedokova)

За словами співачки, весь цей час інша сторона затягує процес, "купує людей, довідки, домовляється з ким може і не може, з самими могутніми людьми в країні". Проте в середу, 5 грудня, відбудеться заключне слухання в Апеляційному суді.

Анна написала про те, що в інтересах Аліни виступає не тільки вона, але і батьки Валентина Белькевича.

"Ми впевнені, що таким було бажання Валентина. Він кохав її дуже сильно і помер, не встигнувши залишити заповіт. Саме тому, і мама Валентина Белькевича, і його батько, відмовилися від своєї частки у спадщині Валентина на користь Аліни", - розповіла Сєдокова.

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловікаФото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Справа в тому, розповіла Анна, що одна жінка в ефірі програми "Секрет на Мільйон" заявила, що спала з її чоловіком відразу після весілля, коли та була вагітна. Тепер жінка намагається довести у судах, що Белькевич був бідний і нічого не заробляв, був альфонсом та утриманцем, і квартиру футболісту купила вона.

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловікаФото: Анна Сєдокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Також Сєдокова обурюється, що головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич, який раніше був кращим другом Валентина, фактично став на бік колишньої коханки екс-чоловіка Анни і в суді дав свідчення, що в цей час Валентин отримував маленьку зарплату, що "він утриманець, що потрібно все забрати у дитини".

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка 

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка

Скрін: instagram.com/annasedokova

В коментарях до посту Сєдоковой її підписники закликають артистку триматися і бажають успіху:

"Страшно це все, коли з цим стикаєшся. Удачі";

"Моя ти хороша! Тримайся! Все вийде в тебе! Все буде добре!";

"Бог все бачить. Удача цій дамі знадобиться, сумнівів немає. І справа тут не в грошах. Думаю, і без цих благ ви не пропадете. А ось тітка могла б і постыдиться... У пристойних людей в принципі немає таких історій. А те, що у неї ще язик повернувся оголосити про це на всю країну - це нонсенс";

"Удачі!"...

&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка&quot;Мовчати далі не можна&quot;: Сєдокова розкрила подробиці суперечки про спадщину екс-чоловіка

Скрін: instagram.com/annasedokova

Раніше повідомлялося, що співачка, телеведуча, модель і за сумісництвом мама трьох дітей Анна Сєдокова призналась, що має проблеми в сім'ї.

Також ми писали про те, що бабуся екс-чоловіка Анни Сєдокової Максима Чернявського Марина Петрівна розповідала, що в свій час зірка позбавила свого іншого колишнього чоловіка Валентина Белькевича зустрічей зі старшою дочкою Аліною.

Нагадаємо, що раніше українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і будує кар'єру в РФ, розповіла про стосунки на відстані зі своєю молодшою дочкою Монікою, яку батько відвіз в США.

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