"Молчать дальше нельзя": Седокова открыла подробности спора о наследстве экс-мужа

Фото: коллаж РБК-Украина

Заключительное слушание в Апелляционном суде состоится в среду, 5 декабря

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно заинтриговала поклонников очередными переменами в личной жизни, рассказала о сложностях в судебном деле относительно наследства ее бывшего мужа, футболиста "Динамо" Валентина Белькевича. В этом деле артистка выступает на стороне своей дочери Алины, а судебная тяжба длится уже три года, отметила Анна в своем Instagram.

Анна сообщила о том, что длительное время не разглашала нюансы дела о наследстве, но так "дальше нельзя".

Она рассказала, что судебный спор о наследстве, которое осталось после смерти отца Алины Валентина Белькевича, тянется свыше трех лет и подчеркнула, что суть этого спора - "не спор между мной и другой женщиной. Суть этого спора совсем в другом - я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина - Алины".

Анна Седокова с дочерью Алиной (Фото: instagram.com/annasedokova)

По словам певицы, все это время другая сторона затягивает процесс, "покупает людей, справки, договаривается с кем может и не может, с самыми могущественными людьми в стране". Однако в среду, 5 декабря, состоится заключительное слушание в Апелляционном суде.

Анна написала о том, что в интересах Алины выступает не только она, но и родители Валентина Белькевича.

"Мы уверены, что таковым бы было желание Валентина. Он любил ее очень сильно и умер, не успев оставить завещание. Именно поэтому, и мама Валентина Белькевича, и его отец, отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины", - рассказала Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Дело в том, рассказала Анна, что одна женщина в эфире программы "Секрет на Миллион" заявила, что спала с ее мужем сразу после свадьбы, когда та была беременна. Теперь женщина пытается доказать в судах, что Белькевич был беден и ничего не зарабатывал, был альфонсом и содержанцем, и квартиру футболисту купила она.

Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Также Седокова возмущается, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, который ранее был лучшим другом Валентина, фактически стал на сторону бывшей любовницы экс-мужа Анны и в суде дал показания, что в это время Валентин получал маленькую зарплату, что "он содержанец, что нужно все забрать у ребенка".

Скрин: instagram.com/annasedokova

В комментариях к посту Седоковой ее подписчики призывают артистку держаться и желают удачи:

"Страшно это все, когда с этим сталкиваешься. Удачи";

"Моя ты хорошая! Держись! Все получится у тебя! Все будет хорошо!";

"Бог все видит. Удача этой даме понадобится, сомнений нет. И дело тут не в деньгах. Думаю, и без этих благ вы не пропадете. А вот тетя могла бы и постыдиться... У приличных людей в принципе нет таких историй. А то, что у нее еще язык повернулся объявить об этом на всю страну - это нонсенс";

"Удачи!"...

Скрин: instagram.com/annasedokova

Ранее сообщалось, что певица, телеведущая, модель и по совместительству мама троих детей Анна Седокова призналась, что имеет проблемы в семье.

Также мы писали о том, что бабушка экс-мужа Анны Седоковой Максима Чернявского Марина Петровна рассказывала, что в свое время звезда лишила своего другого бывшего мужа Валентина Белькевича встреч со старшей дочерью Алиной.

Напомним, что ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и строит карьеру в РФ, рассказала об отношениях на расстоянии со своей младшей дочерью Моникой, которую отец увез в США.

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Видео: РБК-Украина