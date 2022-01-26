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MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

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Мальдіви, Середа 26 січня 2022 13:48
MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото) Дмитро Монатік з дружиною (колаж: Styler)
Автор: Ольвія Агаркова

Популярний український артист Діма Монатік (MONATIK) зараз разом з коханою дружиною і дітьми відпочиває на сонячних Мальдівських островах, які магнітом ваблять представників не тільки української, а й світової шоу-індустрії.

Фото з екзотичного курорту зіркова пара поділилася в Instagram.

Звичайно ж, зірку не може не надихати час, який він проводить з найближчими людьми.

І саме сім'я і прекрасні види океанського берега стимулювали Монатіка до написання нового вірша - хоч і невеликого, але дуже і дуже милого.

У своєму Instagram він опублікував яскраві рядки, присвячені дружині - Ірині Демічевій. Ось цей вірш:

Океан

Силуэт

Пляски

Созвездия

Вулканы

Запреты

Ласки

Ты и я

Чувства

DreamLand

Волны

Остро

Рассвет

Музыка

Магнит

Остров

Крім того, показав Діма і нові фото з відпочинку.

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

Монатік відпочиває з сім'єю на Мальдівах (фото: instagram.com/monatik_official; instagram.com/irinamonatik)

Де саме відпочиває Монатік

Судячи з усього, Діма і його сім'я релаксують в курортному готелі JOALI, який знаходиться на острові Муравандху в північній частині Мальдівських островів.

У цьому місці відкривається чудовий краєвид на бірюзові води океану і пишну тропічну рослинність з різноманітною фауною.

До слова, наприклад, проживання чотирьох людей в цьому готелі (9 ночей) в лютому цього року обійдеться приблизно в один мільйон гривень (плюс податки і збори).

Ось так виглядає цей курорт:

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

Готель JOALI (фото: booking.com)

Нагадаємо, що раніше дружина Діми Монатіка, Ірина розповіла про вражаючу поїздку з дітьми в Лос-Анджелес.

До речі, під час поїздки в США, в Майямі сім'я Монатиків зустрілася з ще однією зірковою парою - Владом Ямою і його дружиною Ліліаною.

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