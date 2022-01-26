MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)
Популярний український артист Діма Монатік (MONATIK) зараз разом з коханою дружиною і дітьми відпочиває на сонячних Мальдівських островах, які магнітом ваблять представників не тільки української, а й світової шоу-індустрії.
Фото з екзотичного курорту зіркова пара поділилася в Instagram.
Звичайно ж, зірку не може не надихати час, який він проводить з найближчими людьми.
І саме сім'я і прекрасні види океанського берега стимулювали Монатіка до написання нового вірша - хоч і невеликого, але дуже і дуже милого.
У своєму Instagram він опублікував яскраві рядки, присвячені дружині - Ірині Демічевій. Ось цей вірш:
Океан
Силуэт
Пляски
Созвездия
Вулканы
Запреты
Ласки
Ты и я
Чувства
DreamLand
Волны
Остро
Рассвет
Музыка
Магнит
Остров
Крім того, показав Діма і нові фото з відпочинку.
Монатік відпочиває з сім'єю на Мальдівах (фото: instagram.com/monatik_official; instagram.com/irinamonatik)
Де саме відпочиває Монатік
Судячи з усього, Діма і його сім'я релаксують в курортному готелі JOALI, який знаходиться на острові Муравандху в північній частині Мальдівських островів.
У цьому місці відкривається чудовий краєвид на бірюзові води океану і пишну тропічну рослинність з різноманітною фауною.
До слова, наприклад, проживання чотирьох людей в цьому готелі (9 ночей) в лютому цього року обійдеться приблизно в один мільйон гривень (плюс податки і збори).
Ось так виглядає цей курорт:
Готель JOALI (фото: booking.com)
Нагадаємо, що раніше дружина Діми Монатіка, Ірина розповіла про вражаючу поїздку з дітьми в Лос-Анджелес.
До речі, під час поїздки в США, в Майямі сім'я Монатиків зустрілася з ще однією зірковою парою - Владом Ямою і його дружиною Ліліаною.