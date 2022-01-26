MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)
Популярный украинский артист Дима Монатик (MONATIK) сейчас вместе с любимой женой и детьми отдыхает на солнечных Мальдивских островах, которые магнитом манят представителей не только украинского, но и мировой шоу-индустрии.
Фото с экзотического курорта звездная пара поделилась в Instagram.
Конечно же, звезду не может не вдохновлять время, которое он проводит с самыми близкими людьми.
И именно семья и прекрасные виды океанского берега стимулировали Монатика к написанию нового стиха - хоть и небольшого, но очень и очень милого.
В своем Instagram он опубликовал яркие строчки, посвященные жене - Ирине Демичевой. Вот этот стих:
Океан
Силуэт
Пляски
Созвездия
Вулканы
Запреты
Ласки
Ты и я
Чувства
DreamLand
Волны
Остро
Рассвет
Музыка
Магнит
Остров
Кроме того, показал Дима и новые фото с отдыха.
Монатик отдыхает с семьей на Мальдивах (фото: instagram.com/monatik_official; instagram.com/irinamonatik)
Где именно отдыхает Монатик
Судя по всему, Дима и его семья релаксируют в курортном отеле JOALI, который находится на острове Муравандху в северной части Мальдивских островов.
В этом месте открывается великолепный вид на бирюзовые воды океана и пышную тропическую растительность с разнообразной фауной.
К слову, например, проживание четырех людей в этом отеле (9 ночей) в феврале этого года обойдется примерно в один миллион гривен (плюс налоги и сборы).
Вот так выглядит этот курорт:
Отель JOALI (фото: booking.com)
Напомним, что ранее Жена Димы Монатика, Ирина рассказала о впечатляющей поездке с детьми в Лос-Анджелес.
Кстати, во время поездки в США, в Майями семья Монатиков встретилась с еще одной звездной парой - Владом Ямой и его женой Лилианой.