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MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

Новина українською →
Мальдивы, Среда 26 января 2022 13:48
MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото) Дмитрий Монатик с женой (коллаж: Styler)
Автор: Ольвия Агаркова

Популярный украинский артист Дима Монатик (MONATIK) сейчас вместе с любимой женой и детьми отдыхает на солнечных Мальдивских островах, которые магнитом манят представителей не только украинского, но и мировой шоу-индустрии.

Фото с экзотического курорта звездная пара поделилась в Instagram.

Конечно же, звезду не может не вдохновлять время, которое он проводит с самыми близкими людьми.

И именно семья и прекрасные виды океанского берега стимулировали Монатика к написанию нового стиха - хоть и небольшого, но очень и очень милого.

В своем Instagram он опубликовал яркие строчки, посвященные жене - Ирине Демичевой. Вот этот стих:

Океан

Силуэт

Пляски

Созвездия

Вулканы

Запреты

Ласки

Ты и я

Чувства

DreamLand

Волны

Остро

Рассвет

Музыка

Магнит

Остров

Кроме того, показал Дима и новые фото с отдыха.

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

Монатик отдыхает с семьей на Мальдивах (фото: instagram.com/monatik_official; instagram.com/irinamonatik)

Где именно отдыхает Монатик

Судя по всему, Дима и его семья релаксируют в курортном отеле JOALI, который находится на острове Муравандху в северной части Мальдивских островов.

В этом месте открывается великолепный вид на бирюзовые воды океана и пышную тропическую растительность с разнообразной фауной.

К слову, например, проживание четырех людей в этом отеле (9 ночей) в феврале этого года обойдется примерно в один миллион гривен (плюс налоги и сборы).

Вот так выглядит этот курорт:

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

Отель JOALI (фото: booking.com)

Напомним, что ранее Жена Димы Монатика, Ирина рассказала о впечатляющей поездке с детьми в Лос-Анджелес.

Кстати, во время поездки в США, в Майями семья Монатиков встретилась с еще одной звездной парой - Владом Ямой и его женой Лилианой.

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