MONATIK на берегу океана посвятил трогательный стих любимой (фото)

Популярный украинский артист Дима Монатик (MONATIK) сейчас вместе с любимой женой и детьми отдыхает на солнечных Мальдивских островах, которые магнитом манят представителей не только украинского, но и мировой шоу-индустрии.

Фото с экзотического курорта звездная пара поделилась в Instagram .

Конечно же, звезду не может не вдохновлять время, которое он проводит с самыми близкими людьми.

И именно семья и прекрасные виды океанского берега стимулировали Монатика к написанию нового стиха - хоть и небольшого, но очень и очень милого.

В своем Instagram он опубликовал яркие строчки, посвященные жене - Ирине Демичевой. Вот этот стих:

Океан

Силуэт

Пляски

Созвездия

Вулканы

Запреты

Ласки

Ты и я

Чувства

DreamLand

Волны

Остро

Рассвет

Музыка

Магнит

Остров

Кроме того, показал Дима и новые фото с отдыха.

Монатик отдыхает с семьей на Мальдивах (фото: instagram.com/monatik_official; instagram.com/irinamonatik)

Где именно отдыхает Монатик

Судя по всему, Дима и его семья релаксируют в курортном отеле JOALI, который находится на острове Муравандху в северной части Мальдивских островов.

В этом месте открывается великолепный вид на бирюзовые воды океана и пышную тропическую растительность с разнообразной фауной.

К слову, например, проживание четырех людей в этом отеле (9 ночей) в феврале этого года обойдется примерно в один миллион гривен (плюс налоги и сборы).

Вот так выглядит этот курорт:

Отель JOALI (фото: booking.com)