"Ми приголомшені": перестало битися серце найстарішого чоловіка на Землі

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Чоловікові було 113 років

У Японії помер найстаріший чоловік на Землі Масадзо Нонака. Це сталося в його будинку, в колі сім'ї, передає Kyodo.

Так, Книга рекордів Гіннесса визнала Нонака найстарішим чоловіком на планеті в квітні 2018 року після того, як у січні того ж року помер 113-річний Франциско Нуньесу Олівер.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Kyodo)

"Ми приголомшені втратою цієї великої фігури. Вчора він був, як звичайно, і помер, не викликавши ніякої метушні в нашій родині", - сказала його внучка Юко.

Звернемо увагу, що чоловік народився 25 липня 1905 року в місті Ашоро.

"Він використовував інвалідне крісло, але в основному робив те, що міг, кожен день. За словами сім'ї, йому подобалося їсти щось солодке після їжі, дивитися телевізор, читати газети і раз в тиждень купатися в гарячому джерелі", - підкреслюється в повідомленні.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Kyodo)

Раніше 100-річна жінка розповіла, що їй допомогло дожити до такого віку.

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